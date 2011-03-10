نجیب: نا آرامی های خاورمیانه بزرگترین خطر برای اقتصاد جهان است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی ( برناما) در روز پنجشنبه، نجیب در این باره گفت : در هر صورت مالزی دچار بحران اقتصادی که دامن آمریکا را گرفته بود، نخواهد شد.

وی افزود : دولت همچنان به تعهد خود مبنی بر رشد اقتصادی سالانه 6 درصد که در طرح تحول اقتصادی برنامه ریزی و پیش بینی شده، پایبند خواهد بود .

نخست وزیر مالزی گفت که در صورت عدم تعدیل قیمت بنزین دولت مجبور خواهد شد 4 میلیارد رینگت به یارانه های سوخت اضافه کند .

نجیب گفت : 10 میلیارد رینگت یارانه سوخت برای امسال در نظر گرفته شده بود که در صورت عدم تعدیل قیمت بنزین و با توجه به میزان تورم 4 میلیارد دیگر به این مبلغ اضافه خواهد شد .

