رشد 238 درصدی سرمایه گذاری در واحد های صنعتی عرقیات میمند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سولماز دهقانی با بیان اینکه پیش از اجرای طرح خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس در سال 86 یکی از مشکلات واحدهای صنعتی تولید گلاب و عرقیات عدم استفاده از تکنولوژی مناسب تولید و ضعف در سیستم بسته بندی بوده اظهار داشت: با شروع پروژه توسعه خوشه صنعتی درمنطقه و در راستای اجرای برنامه های توسعه خوشه و با بهره گیری از تسهیلات فنی و اعتباری شرکت شهرکهای صنعتی فارس نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی فعال و گلاب و عرقیات در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری مالی برای استفاده از تکنولوژیهای روز از 11 میلیارد ریال در سال 1386 به میزان 26 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته، تصریح کرد: با تخصیص این اعتبارات پیشرفت چشمگیری در صنایع گلاب و عرقیات بوجود آمده است.

مدیر توسعه صنعتی و توسعه بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی فارس ماشین آلات خریداری شده با استفاده از این تسهیلات را شامل سیستمهای نوین پاستوریزه وبسته بندی دانست.