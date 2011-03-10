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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

آیت الله صفایی بوشهری:

50 میلیارد ریال جهت توسعه مدارس علمیه برادران بوشهر اختصاص یافت

50 میلیارد ریال جهت توسعه مدارس علمیه برادران بوشهر اختصاص یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با پیگیریهای صورت گرفته 50 میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه و تجهیز مدارس علمیه برادران استان بوشهر اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای حوزه علمیه استان، اظهارداشت: غنای حوزه غنای فرهنگ را در پی دارد به همین لحاظ باید بیش از پیش به مدارس و حوزه های  علمیه توجه شود.

وی افزود: مسئولان تلاش کنند حوزه ها و مدارس علمیه گسترش بیشتری یابند و بتوانیم حوزه علمیه استان را به مرکز حوزه های علمیه جنوب ایران ارتقاء دهیم.

معاون گسترش حوزه های علمیه کشور نیز گفت: برای تقویت حوزه های علمیه استانها بیش از گذشته تلاش می کنیم و بر همین اساس امسال 20 میلیارد ریال اعتبار برای تقویت و تامین زیر ساخت های حوزه های علمیه استان اختصاص داده ایم.

آیت الله فراهانی افزود: امیدواریم این اعتبار در سال آینده به 30 میلیارد ریال برسد.

محمدحسین جهان بخش استاندار نیز حوزه علمیه را رکن اساسی انقلاب اسلامی دانست و گفت: از محل اعتبارات استانی 30 میلیارد ریال به حوزه ها و مدارس علمیه استان اختصاص داده شده است.

در این نشست حجت الاسلام خدری به عنوان مدیر حوزه علمیه برادران استان معرفی شد.

کد مطلب 1271497

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