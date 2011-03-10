9 هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی خراسانی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان بوشهر افزود: مساجد در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن نقش تاثیرگذاری دارند.
وی افزود: تقویت کانونهای فرهنگی وهنری مساجد موجب می شود جوانانی که با مسجد در تماس هستند و به فعالیتهای فرهنگی وهنری علاقه دارند در کنار مساجد از کانونهای مساجد بهره مند شوند.
خراسانی با اشاره به راه اندازی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سال 71 براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری افزود: راه اندازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد موجب تقویت حرکتهای خودجوش مردمی و بسیجی برای مقابله با تهاجم فرهنگی می شود.
وی جذب جوانان به مسجد، پویایی مساجد با حضور جوانان و نوجوانان در صفوف نمازجماعت، تربیت نیروی انسانی متعهد و شناسایی استعدادهای جوانان مسجدی را از نتایج راه اندازی کانون های فرهنگی هنری مساجد عنوان کرد.
مزارعی دبیر کانون فرهنگی هنری مساجد استان نیز توسعه کمی و برنامه ای کانون های فرهنگی هنری مساجد را از اولویتهای کانون های فرهنگی هنری مساجد در استان عنوان کرد و گفت: هم اکنون 233 کانون فرهنگی و 75 کتابخانه رسمی در مساجد استان دایر است.
نظر شما