ترویج قانون گرایی در جامعه یک خدمت بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان در گردهمایی کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرای و شهرداریهای استان در سخنانی با تاکید بر اینکه قانون و ضابطه اساس تعامل درست است، اظهار داشت: اگر بخواهیم فعالیت جمعی کنیم نیازمند این هستیم که برای خودمان یک چهارچوبه و ضابطه مشخص کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت قانون گرایی، یادآور شد: عمل به چهارچوب ها و قوانینی که از سوی مراجع رسمی و دارای جایگاه در قانون اساسی وضع شده اند نشانه توسعه یافتگی افراد و جامعه محسوب می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه دستگاه اداری به مثابه یک سیستم است که عناصر مختلف در آن دخیل هستند، بیان داشت: در این سیستم هر کسی نباید به تنهایی برای خود راهی را برود.

انضباط در درون سیستم بخشی از عدالت است

چراغیان ادامه داد: زمانی خروجی این سیستم درست است که تعامل و هماهنگی خوبی میان اعضا صورت گیرد و در راستای تحقق این امر ما بیش از هر چیزی به قانون و ضابطه نیاز داریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر اجزای سیستم به وظایفشان آشنا نباشند سیستم مختل خواهد شد، خاطر نشان کرد: انضباط در درون سیستم بخشی از عدالت است و در سیستم مدیریتی مبنا و حائز اهمیت می باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر بکارگیری افراد متناسب با دانش، سابقه و تخصص در سیستم اجرایی، عنوان کرد: تبیین نگاه حقوقی در سیستم اداری موجب تقویت ساختار و رفتار سیستمی می شود.

چراغیان ادامه داد: اگر از سوی مدیر مجموعه نگاه حقوقی بر سیستم حاکم شود علاوه بر تقویت ساختار و رفتار سیستمی رعایت حقوق مادی و معنوی دولت و ارباب رجوع را نیز به دنبال خواهد داشت.

پویایی سیستم در گرو تبیین جایگاه واحدهای حقوقی است

وی تصریح کرد: این مسئله نیز زمانی تحقق می یابد که آگاهی به قانون، دسترسی به مشاورین امین و قانوندان وجود داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه حرکت بدون شناخت به سمت هدف موجب فاصله گرفتن از مسیر درست می شود، خاطر نشان کرد: آشنایی با مسائل حقوقی و قوانین و ضوابط در رسیدن به شناخت صحیح مدیران را یاری می دهد.

چراغیان با تاکید بر نقش واحدهای حقوقی در دستگاههای اجرایی، یادآور شد: اگر ما بخواهیم حقوق حقه بیت المال، مردم و سیستم اداری تحقق پیدا کند باید جایگاه واحدهای حقوقی را به خوبی بشناسیم و حمایت کنیم.

وی ادامه داد: در صورت حمایت از واحدهای حقوقی پویایی و نظام مند کردن سیستم محقق خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح ساماندهی خدمات حقوقی اشاره کرد و گفت: این طرح به دنبال تخصصی شدن و نظام مند کردن خدمات حقوقی است که در صورت اجرای درست می تواند به استحکام خدمات حقوقی در دستگاهها منجر شود.

تبیین قانون گرایی از بسیاری مسائل اهمیت بیشتری دارد

چراغیان با تاکید بر ضرورت همکاری همه در راستای اجرا این طرح، ابراز امیدواری کرد که این طرح علاوه بر هویت بخشی به جایگاه واحدهای حقوقی سرلوحه توجه بیش از پیش به قانون در دستگاههای اجرایی شود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ترویج قانون گرایی در استان یک خدمت بزرگ است، خاطر نشان کرد: تبیین قانون گرایی و قانون مداری از بسیاری از مسائل اهمیت بیشتری دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ایجاد فرهنگ قانون مداری در استان، یادآور شد: اگر نگاه قانون مدارانه از ناحیه آحاد مردم وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات جامعه مرتفع خواهد شد.

چراغیان با تاکید بر اینکه این دیدگاه باید از دستگاههای اداری و اجرایی آغاز شود، افزود: قانون گرایی برای جامعه دارای اثرات مثبت و مفیدی است.