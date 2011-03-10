نمایشگاه فروش بهاره در اصفهان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در راستای سیاستهای وزارت بازرگانی در حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین تنظیم بازار، نمایشگاه بهاره سال جاری مانند سالهای گذشته در روزهای پایانی سال و در آستانه سال جدید طی ساعات بازدید 15 تا 23 برگزار است.

این نمایشگاه از امروز 19 تا 28 اسفند ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا شد.

همچنین جلب رضایت مردمی از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام شده است.

در این نمایشگاه نظارت ویژه نمایندگان سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر رسیدگی به شکایات، نظرسنجی و ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت نمایشگاه نیز صورت گیرد.

کالاهای اساسی خانوار شامل مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و ماهی، برنج، روغن و شکر، پوشاک و کفش، شوینده‌ها، حبوبات و دیگر مایحتاج عمومی از جمله اقلام قابل عرضه در این نمایشگاه‌ است.

کالاهای این نمایشگاه همراه با تخفیف 15 تا 40 درصدی ارایه خواهند شد.

نمایشگاه‌های بهاره (عرضه مستقیم کالا) امسال گسترده‌تر از سالهای گذشته در سراسر کشور و در قالب ‌نمایشگاه با بیش از 32 هزار غرفه در سراسر کشور برپا شده است.

این نمایشگاه ها همچون سالهای اخیر توسط اصناف و بخش خصوصی برگزار می‌شود و کالاهای ارائه شده در آن با حداقل 10 درصد تخفیف به مشتریان عرضه خواهد شد.

شاخص ویژه نمایشگاه امسال حضور چشمگیر تولیدکنندگان صنفی است و صنوف تولیدی بدون پروانه کسب نیز به هیچ وجه اجازه حضور در این نمایشگاه را نداشته اند.

بازرسان حاضر در نمایشگاه آماده دریافت گزارش های مردمی هستند.