پیام خراسان در خانه شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور دیدار تیمهای پیام خراسان و گل گلهر سیرجان بعد از ظهر پنجشنبه در ورزشگاه تختی مشهد برگزار شد.



در این دیدار که با توجه به شرایط جدول رده بندی گروه یک و حضور تیم فوتبال پیام در قعر جدول گروه یک، برای این تیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود شاگردان رمضان شکری نتوانستند مقابل میهمان خود کاری از پیش ببرند.



بازیکنان گل گهر در این بازی یک طرفه، چندین بار دروازه پیام را با خطر مواجه کردند اما تنها دو موقعیت آنها تبدیل به گل شد.



البته سبزپوشان پیام نیز توانستند یکی دو موقعیت بر روی دروازه حریف شان داشته باشند.



هر دو گل این دیدار را مسلم فیروز آبادی برای گل گهر سیرجان به ثمر رساند.



پیام خراسان پس از باخت و تحمل نهمین شکست در این فصل با 20 امتیاز در رتبه سیزدهم گروه خود قرار گرفت و در صورتیکه تیم انتهای جدولی اتکای گرگان در بازی روز شنبه مقابل میهمان خود، فولاد نطنز بتواند پیروز از میدان مسابقه خارج شود نماینده فوتبال خراسان انتهای جدول گروه یک مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور را در اختیار خواهد گرفت.