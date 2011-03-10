20 هزار هکتار از اراضی دماوند و فیروزکوه جنگلکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، غلامعباس عبدی نژاد عصر پنجشنبه در آیین غرس 50 هزار اصله نهال شهرستان دماوند که با حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، فرماندار دماوند، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران و دیگر مسئولان محلی در "تجرک" رودهن برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: اساس تمامی فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی جهان بر حفظ منابع طبیعی استوار است.

این مسئول با بیان اینکه معضل آینده استان تهران کمبود آب زراعی است، عنوان کرد: معضل نخست آینده استان تهران و کشور کمبود آب است چراکه تنها یک، سوم از میزان بارندگی جهانی در ایران وجود دارد و سه برابر این منابع نیز از طریق هدررفت، تعریق و تبخیر غیرقابل مدیریت می شود.

وی با اشاره به فرآیند زمانبر تشکیل خاک گفت: تشکیل هر اینچ خاک مرغوب، زنده و پویا به سه قرن زمان نیاز دارد اما متاسفانه به سبب بهره برداریهای نامناسب میلیونها تن از این خاک در کل جهان نابود می شود.

عبدی نژاد از دو میلیارد مترمکعب فرسایش خاک درسال خبر داد و افزود: متاسفانه به دلیل استفاده های ناصحیح از خاک، سالانه دو میلیارد مترمکعب فرسایش درخصوص این نعمت الهی صورت می گیرد و در طی طول سال 160 تا 300 مترمکعب از سدهای احداثی توسط خاکهای فرسوده اشباع می شوند.

کمبود 40 هزار هکتار جنگل در تهران

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه باید در این استان 100 هزار هکتار جنگل وجود داشته باشد، اظهار داشت: تهران باید از 100 هزار هکتار اراضی جنگلی برخوردار باشد اما تنها 27 هکتار از اینگونه مناطق بصورت طبیعی در دامنه های البرز و 32 هکتار از طریق اجرای طرحهای جنگلکاری در دیگر نواحی این استان وجود دارد.

این مسئول ادامه داد: بر اساس قانون پنجم توسعه، استان تهران می بایست سالانه 50 هزار هکتار عرصه های جنگلی به نواحی مختلف خود بیفزاید که تحقق این امر نیازمند عظمی ملی است.

تبدیل 20 هزار هکتار از راضی دماوند و فیروزکوه به جنگل

وی از ایجاد 20 هزار هکتار اراضی جنگلکاری شده در دماوند و فیروزکوه خبر داد و افزود: وجود شیب مناسب و میزان بارندگی بالای 35 میلیمتر از دو شهرستان دماوند و فیروزکوه مناطقی مستعد جهت اجرای طرحهای جنگلکاری ساخته است.

غلامعباس عبدی نژاد بیان داشت: با تلاشها و پیگیریهای مستمر دکتر رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه 20 هزار هکتار از اراضی این دو شهرستان به طرحهای جنگلکاری اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران تبدیل 25 درصد از فضای کارخانجات تهران به فضای سبز را الزامی خواند و گفت: می بایست مسئولان کارخانجات مناطق مختلف استان تهران 25 درصد از فضای تحت اختیار خود را به مباحث فضای سبز و درختکاری اختصاص دهند.

کاهش 40 درصدی تصرفات بر اراضی ملی

این مسئول پیرامون فعالیتهای منابع طبیعی در صیانت از اراضی ملی خاطرنشان کرد: با تلاشهای مجموعه منابع طبیعی استان تهران و همراهی دیگر مسئولان این استان تصرفات بر اراضی ملی تا میزان 40 درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری قبل از تصرفات زمینهای ملی عنوان کرد: مسئولان می بایست پیشگیری از تصرف اراضی و احداث سازه های غیرمجاز را مقدم بر اجرای قوانین قضایی و تخریبهای اینگونه اماکن بدانند.

عبدی نژاد با اشاره به اقدامات نوروزی منابع طبیعی استان تهران افزود: منابع طبیعی تهران در تمامی شهرستانهای این استان با آمادگی کامل از 28 اسفند 89 تا 28 فروردین 90 از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری بعمل می آورد.