48 کلینیک گیاه پزشکی در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل متکی عصر پنجشننبه در بازدید از این مراکز افزود: تعداد 144 نفر نیروی متخصص و کارشناس به مسائل کشاورزی مشغول خدمت رسانی به کشاورزان عزیز استان هستند.

وی اظهار داشت: این کلینیک ها که بخش خصوصی هستند از طرف این مدیریت با آنها به منظور بررسی آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی قرارداد منعقد شده اما در مجموع تعداد این کارشناسان با توجه به نیاز مزارع کم است.

متکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر یک از این کارشناسان حدود 533 هکتار از مزارع و 355 هکتار از باغات را تحت پوشش قرار می دهند که در برابر اراضی تحت پوشش استان تعداد این کارشناسان پاسخگوی نیاز استان نیست.



وی خاطرنشان کرد: وضعیت آب و هوایی استان و ریزش های جوی پشت سر هم در حال حاضر شرایط را برای رشد آفات و بیماریهای گیاهی مساعد کرده است.

این مسئول بخش کشاورزی یادآور شد: از اینرو باید به سراغ مبارزه شیمیایی برویم و کشاورزان عزیز باید توجه داشته باشند که نوع سم و میزان مصرف آن را با کارشناسان مربوطه هماهنگ کنند.

گلستان 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.