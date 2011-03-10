  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

48 کلینیک گیاه پزشکی در گلستان ایجاد شد

48 کلینیک گیاه پزشکی در گلستان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: تاکنون در کل نقاط استان 48 کلینیک گیاه پزشکی ایجاد شده و در هر مرکز خدمات ترویج کشاورزی مناطق مختلف روستائی استان یک کلینیک دایر کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل متکی عصر پنجشننبه در بازدید از این مراکز افزود: تعداد 144 نفر نیروی متخصص و کارشناس به مسائل کشاورزی مشغول خدمت رسانی به کشاورزان عزیز استان هستند.

وی اظهار داشت: این کلینیک ها که بخش خصوصی هستند از طرف این مدیریت با آنها به منظور بررسی آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی قرارداد منعقد شده اما در مجموع تعداد این کارشناسان با توجه به نیاز مزارع کم است.

متکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر یک از این کارشناسان حدود 533 هکتار از مزارع و 355 هکتار از باغات را تحت پوشش قرار می دهند که در برابر اراضی تحت پوشش استان تعداد این کارشناسان پاسخگوی نیاز استان نیست.
 
وی خاطرنشان کرد: وضعیت آب و هوایی استان و ریزش های جوی پشت سر هم در حال حاضر شرایط را برای رشد آفات و بیماریهای گیاهی مساعد کرده است.
 
این مسئول بخش کشاورزی یادآور شد: از اینرو باید به سراغ مبارزه شیمیایی برویم و کشاورزان عزیز باید توجه داشته باشند که نوع سم و میزان مصرف آن را با کارشناسان مربوطه هماهنگ کنند.
 
گلستان 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.
کد مطلب 1271576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها