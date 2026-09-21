به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری همایش شصت‌وپنجمین سالگرد اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه در مسکو، نتایج جوایز اوآنا ۲۰۲۶ اعلام شد و دو اثر ارسالی گروه رسانه‌ای مهر در بخش «بهترین مقاله» به ترتیب رتبه‌های اول و دوم این رقابت را به دست آوردند.

در این بخش، مقاله «هنر ایرانی: مثلث زیبایی، خلاقیت و فرهنگ» موفق به کسب رتبه نخست و مقاله آزاده فضلی «جنگ روایت‌ها در میدان؛ گزارشگری از قلب میدان/ چگونه روایتگری درست، مردم را در صحنه نگه داشت؟» نیز رتبه دوم این رقابت را به خود اختصاص داد.

جوایز اوآنا در سال ۲۰۲۶ در سه بخش «بهترین عکس»، «بهترین گزارش تصویری» و «بهترین مقاله» و با محوریت دو موضوع «خبرنگاران در حال کار از دریچه نگاه اوآنا» و «بازتاب سنت‌ها و فرهنگ ملی در رسانه‌های مدرن» برگزار شد.

در چارچوب این رقابت، هر خبرگزاری عضو اوآنا می‌توانست در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کند. گروه رسانه‌ای مهر نیز سه اثر را در بخش «بهترین مقاله» به این رقابت ارائه کرد که در نهایت دو اثر از سه اثر ارسالی این مجموعه موفق به کسب رتبه‌های اول و دوم شدند.

کسب دو جایگاه نخست بخش مقاله در رقابتی میان خبرگزاری‌های عضو یکی از مهم‌ترین شبکه‌های همکاری خبری در آسیا و اقیانوسیه، توسط گروه رسانه‌ای مهر، ظرفیت تولید محتوای حرفه‌ای و رقابت‌پذیر رسانه‌های ایرانی را در یک عرصه‌ی بین‌المللی به نمایش می‌گذارد.

این دو عنوان، فرصتی برای حضور بیشتر آثار رسانه‌ای ایران در فضای رسانه‌ای اوآنا نیز فراهم می‌کند؛ آثاری که از طریق بسترهای این اتحادیه می‌توانند در معرض دید رسانه‌ها و مخاطبان کشورهای عضو قرار گیرند و تصویری از بخشی از تولیدات رسانه‌ای ایران را به این شبکه خبری منطقه‌ای معرفی کنند.

جوایز اوآنا در چارچوب فعالیت‌های این اتحادیه برای تعامل و همکاری میان خبرگزاری‌های عضو و معرفی تولیدات رسانه‌ای آنها برگزار می‌شود و هر دوره، آثاری از رسانه‌های کشورهای عضو را در معرض ارزیابی و انتخاب قرار می‌دهد.