اقتدار امروز ایران برگرفته از فرهنگ متعالی دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اعلام کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رزم رزمندگان و دلیرمردانی است که با مقاومت مثالزدنی و اراده استوار، در ذیل منویات معمار کبیر انقلاب اسلامی، افسانه اقتدار و شکستناپذیری دشمن تا دندان مسلح بعثی را باطل کردند.
در ادامه این پیام آمده است: دیروز نیز همچون امروز، ایران عزیز در برابر هجمههای ایادی استکبار، به مدد نیروی ایمان و غیرت شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان این سرزمین به مقابله با تهدیدات و نقشههای دشمن آمریکایی و صهیونیستی پرداخت و به الگویی برای آزادیخواهان و ملتهای مظلوم منطقه و جهان تبدیل شد.
اقتدار ایران؛ برآمده از تجربه دفاع مقدس
استاندار لرستان در بخش دیگری از پیام خود آورده است: امروز این سرزمین الهی مفتخر است که به مدد رزم غیورمردان دوران دفاع مقدس و اقتدار نظامی نوین ایران، به قدرتی بزرگ در منطقه و جهان تبدیل شده است؛ بهگونهای که هرگونه محاسبهای در جهان باید با توجه به اقتدار و توان علمی، نظامی، فناوری و غیرت ایرانی صورت بگیرد.
گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران لرستان
شاهرخی در پایان پیام خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رشادتهای شهدای والامقام، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و جنگهای اخیر، هفته دفاع مقدس را به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شهیدپرور استان لرستان تبریک و تهنیت گفت.
وی همچنین از درگاه خداوند منان، توفیق و عزت روزافزون ایران و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسئلت کرد.
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