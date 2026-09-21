به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ «مردم جان فدای حسینیه ایران» افزود: این رزمایش ساعت ۱۹ فردا، سهشنبه ۳۱ شهریورماه از چهارراه بعثت به سمت حسینیه شهدای گمنام امیرچقماق برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به پیشبینی حضور گسترده شهروندان در این مراسم و با هدف تأمین نظم، امنیت و ایمنی تردد، محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۱۴ در مسیرهای منتهی به محل برگزاری رزمایش اعمال خواهد شد و تا پایان مراسم ادامه دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تردد در مسیر تقاطع بعثت تا تقاطع شهدا، مجموعه امیرچقماق و حسینیه شهدا با محدودیت مواجه خواهد بود.
دستوار همچنین از مسدود شدن تقاطع بعثت از ساعت ۱۴ تا پایان مراسم خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، مسیر تقاطع بسیج و سلمان به سمت پشت امیرچقماق نیز مسدود خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس راهور خاطرنشان کرد: اعمال این محدودیتها با هدف مدیریت ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و تأمین ایمنی شرکتکنندگان در رزمایش انجام میشود و از شهروندان درخواست میشود ضمن توجه به تابلوهای راهنمایی و هشدارهای پلیس، از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در پایان از شهروندان خواست برای جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی، پیش از آغاز محدودیتها مسیر تردد خود را مدیریت کرده و با مأموران پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.
نظر شما