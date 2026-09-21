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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

محدودیت‌های ترافیکی رزمایش اقتدار در یزد اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی رزمایش اقتدار در یزد اعلام شد

یزد - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یزد از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محدوده امیرچقماق همزمان با برگزاری رزمایش بزرگ «مردم جان فدای حسینیه ایران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ «مردم جان فدای حسینیه ایران» افزود: این رزمایش ساعت ۱۹ فردا، سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه از چهارراه بعثت به سمت حسینیه شهدای گمنام امیرچقماق برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده شهروندان در این مراسم و با هدف تأمین نظم، امنیت و ایمنی تردد، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۴ در مسیرهای منتهی به محل برگزاری رزمایش اعمال خواهد شد و تا پایان مراسم ادامه دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تردد در مسیر تقاطع بعثت تا تقاطع شهدا، مجموعه امیرچقماق و حسینیه شهدا با محدودیت مواجه خواهد بود.

دستوار همچنین از مسدود شدن تقاطع بعثت از ساعت ۱۴ تا پایان مراسم خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، مسیر تقاطع بسیج و سلمان به سمت پشت امیرچقماق نیز مسدود خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس راهور خاطرنشان کرد: اعمال این محدودیت‌ها با هدف مدیریت ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان در رزمایش انجام می‌شود و از شهروندان درخواست می‌شود ضمن توجه به تابلوهای راهنمایی و هشدارهای پلیس، از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در پایان از شهروندان خواست برای جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، پیش از آغاز محدودیت‌ها مسیر تردد خود را مدیریت کرده و با مأموران پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6954337

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