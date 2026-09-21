به گزارش خبرنگار مهر، احمد صفرخان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: توانمندسازی یکی از موضوعات مهم در آموزشوپرورش است و تلاش شده دانشآموزان، خانوادهها و کارکنان این مجموعه در زمینه پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی آموزش ببینند.
وی افزود: در قالب طرح «تکاد» که با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزشوپرورش اجرا میشود، ۱۵ مدرسه آسیبپذیر شهرستان تحت پوشش قرار گرفته و برای مدیران این مدارس برنامههای آموزشی برگزار شده است.
صفرخان ادامه داد: در برنامه «یاریگران زندگی» نیز ۱۹۳ مدرسه شهرستان تحت پوشش قرار دارند و مدیران، معاونان و رابطان مدارس در آن مشارکت میکنند.
وی گفت: برای رابطان مدارس کارگاه آموزشی برگزار شد تا با وظایف و برنامههای خود در زمینه پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر آشنا شوند و آنها را در مدارس اجرا کنند.
مسئول حوزه پرورشی و اجتماعی آموزشوپرورش گنبدکاووس با اشاره به مشارکت دانشآموزان، خانوادهها و کارکنان در این برنامهها گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۲۸۱ اثر از این سه گروه جمعآوری شد که در قالبهایی مانند نقاشی، پادکست و دیگر فعالیتهای فرهنگی و هنری ارائه شده بود.
وی افزود: بخشی از این آثار در نمایشگاههایی در سطح شهرستان، از جمله در خیابان طالقانی و برنامههای شبانه، در معرض دید دانشآموزان و خانوادهها قرار گرفت.
صفرخان با اشاره به برنامههای آموزشی در حوزه خانواده گفت: کارگاههای آموزشی برای والدین در مدارس برگزار و از خانوادهها نیز بازخورد دریافت شد.
وی ادامه داد: برای کارکنان آموزشوپرورش نیز کارگاه ویژهای با حضور همکاران و کارشناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. همچنین محتوای آموزشی و پیشگیرانه در فضای مجازی و شبکه شاد در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
وی برگزاری وبینار سراسری با موضوع «مهارت قاطعیت و جرأتورزی» برای دانشآموزان و والدین را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نیز برنامههای آموزشی برای مدارس پیشبینی و اجرا شد.
بررسی مشکلات ۵۷۲۰ خانواده
صفرخان با تأکید بر اهمیت نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: در برنامههای مشاورهای آموزشوپرورش و کانون «همراز»، مشکلات و مسائل پنج هزار و ۷۲۰ خانواده بررسی و خوداظهاری شد.
وی افزود: در این بررسیها موضوعاتی مانند کمبود آگاهی خانوادهها، ضعف ارتباط میان خانواده و فرزندان و مشکلات خانوادهها در زمینه هدایت و تربیت فرزندان مطرح شد.
وی گفت: بر همین اساس، خانواده باید یکی از محورهای اصلی برنامههای پیشگیری باشد و آموزش و توانمندسازی خانوادهها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مسئول حوزه پرورشی و اجتماعی آموزشوپرورش گنبدکاووس همچنین از برگزاری جلسهای ویژه در تابستان برای بررسی آسیبهای اجتماعی و مشکلات دانشآموزان خبر داد و گفت: موضوعاتی از جمله استرس و دیگر مشکلات دانشآموزان در این جلسه بررسی شد.
صفرخان با اشاره به نیاز آموزشوپرورش برای اجرای گستردهتر برنامههای پیشگیری از اعتیاد گفت: برای برنامههای پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در مدارس، ردیف بودجه مشخصی وجود ندارد و لازم است بودجهای مجزا به این حوزه اختصاص یابد.
وی همچنین خواستار اختصاص فضای مستقل برای «کانون یاریگران زندگی» در شهرستان شد و گفت: داشتن فضای مشخص میتواند امکان اجرای برنامهها، دورههای آموزشی و فعالیتهای مرتبط با پیشگیری را فراهم کند.
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