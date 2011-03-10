حضور مردم کرمان در جشن عاطفه ها چشمگیر است

غلامرضا حسنخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: گزارشهای پایگاههای جمع آوری کمک ها نشانگر استقبال بیشتر مردم نسبت به سالهای قبل است.
وی تصریح کرد: از 570 پایگاه که در سراسر استان و حدود 60 پایگاه در مرکز استان مستقر هستند گزارش های زیادی ارائه شده است که نشانگر توجه مردم در کمک به هم نوعانشان است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: استاندار کرمان مبلغ 50 میلیون ریال و فرماندار کرمان نیز 50 میلیون ریال به این جشن کمک کرده اند.
وی همچنین رقم اهدا شده از سوی دفتر امام جمعه کرمان را نیز سه میلیون ریال ذکر کرد.
وی گفت: روز شنبه رقم کلی کمک های انجام شده ریالی توسط مردم چه در حسابهای اعلام شده و چه از طریق پایگاههای مردمی مشخص و اعلام می شود.
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