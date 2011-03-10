حضور مردم کرمان در جشن عاطفه ها چشمگیر است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمان گفت: نسبت به سال گذشته استقبال از جشن عاطفه ها در استان کرمان بیشتر است و مردم کمک زیادی به پایگاهها داده اند.