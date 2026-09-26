بهروز اسکندرنیا در گفت وگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف موانع فنی و اجرایی مجموعه ورزشی ماهفروجک و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از مجموعه ورزشی ماهفروجک، اظهار کرد: رفع موانع باقی‌مانده نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مسئول است و باید موضوع با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.

وی افزود: در این بازدید، مسائل فنی و اجرایی مجموعه بررسی و بر تعیین تکلیف موارد باقی‌مانده و سرعت بخشیدن به روند اقدامات تأکید شد.

سرپرست فرمانداری ساری همچنین با اشاره به پیگیری‌های استاندار مازندران برای تعیین تکلیف این مجموعه، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی بیشتر، اقدامات لازم را برای فراهم کردن شرایط بهره‌برداری از مجموعه ورزشی ماهفروجک دنبال کنند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی، رفع موانع موجود و فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های این مجموعه برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان ساری است.

در ادامه این بازدید، آخرین وضعیت بخش‌های مختلف مجموعه ورزشی ماهفروجک مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مستمر موضوع تا تعیین تکلیف نهایی موانع تأکید شد.