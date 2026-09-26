تقلای دولت ترامپ برای مهار بحران ناشی از جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزینه های پیش روی خود را برای کاهش جهش قیمت گازوئیل در سایه افزایش جهانی قیمت نفت به دلیل بحران تنگه هرمز و جنگ افروزی علیه ایران بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، گزینه های دولت ترامپ برای کاهش این بحران تعلیق مالیات بر سوخت و لغو محدودیت های فروش نوعی از گازوئیل مخصوص مسیرهای صعب العبور که معاف از مالیات بوده و توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد، است.

در این گزارش آمده است، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا خواهان اتخاذ اقداماتی نظیر ممنوعیت صادرات گازوئیل شده است. رایزنی هایی نیز با مسئولان وزارت خانه های انرژی، کشور و خزانه داری آمریکا انجام شده است.

پیشتر خبرگزاری آلمان نیز گزارش داده بود که دولت این کشور درصدد است طرح هایی برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل ارائه دهد چرا که به دلیل تنش ها در منطقه و تجاوز آمریکا علیه ایران قیمت بنزین در فرانسه و آلمان جهش شدیدی پیدا کرده است.

قرار است مالیات اعمال شده بر انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل به میزان ۱۴ سنت در هر لیتر کاهش پیدا کند.