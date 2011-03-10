به گزارش خبرنگار مهر از ایتالیا، محمد حسین مبشری امروز پنج شنبه در همایش معرفی فرصت‎های سرمایه گذاری ایتالیا در ایران با اشاره به برگزاری میزها و نشست‎های تخصصی میان شرکت‎های ایرانی و سرمایه گذاران ایتالیایی، گفت: سرمایه گذاران ایتالیایی به میزهایی که به آنها اعلام شده بود برای انجام مذاکرات مراجعه کردند، این در حالی است که در همایش هر استان به تفکیک، طرح‎ها و پروژه های قابل اجرا ارائه شد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی و دبیر ستاد سرمایه گذاری استان فارس، تصریح کرد: علاوه بر سرمایه گذاران و شرکت‌های معتبر ایتالیایی، ایرانیان مقیم ایتالیا نیز تمایل به همکاری با شرکت‌های ایرانی را داشتند.

وی با تاکید براینکه ادامه همکاری به طور قطع به صورت گسترده تر انجام خواهد شد، اظهارداشت: ادامه کارها درایران پیگیری خواهد شد و در آینده طرح‎های خوبی را معرفی خواهیم کرد.

مبشری عنوان کرد: در این همایش، استان فارس طرحهای پتروشیمی، طرح شهر سلامت 100 هکتاری در شمال فارس و در حوزه خودروسازی و ساختمان سازی طرح‌هایی را معرفی کرد.

وی با تاکید بر اینکه در تمام زمینه ها طرح‌هایی به سرمایه گذاران ایتالیایی معرفی و با استقابل روبرو شده است، افزود: امروز 20 میلیارد دلار طرح و پروژه در استان فارس به سرمایه گذاران ایتالیایی معرفی شد که اگر حتی بخشی از آن به نتیجه برسد، بسیار موفقیت آمیز خواهد بود.