نخستین گزارش نیکزاد از دلایل سقوط بوئینگ 727 در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه گزارش کمیسیون بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در اطراف ارومیه، نخستین گزارش علی نیکزاد در مقام سرپرست وزارت راه و ترابری خواهد بود. در زمانی که هواپیمایی بوئینگ 727 در اطراف ارومیه سقوط کرد، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری بود.

پیش از این، معاون امور دولت و مدیریت بحران وزیر راه و ترابری با بیان اینکه فرانسوی‌ها جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه را بازخوانی کردند، خبر داده است: گزارش رسمی اولیه از دلایل این سانحه در هفته آینده ارائه می‌شود.

احمد مجیدی در گفتگو با مهر گفته است: فرانسوی‌ها جعبه FDR (ثبت و ضبط پارامترهای پروازی) هواپیمایی بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه را بازخوانی و به گروه اعزامی ایران به این کشور تحویل دادند.

وی افزوده است: در حال حاضر گزارش بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما توسط فرانسوی‌ها در اختیار کارگروه‌های یازده گانه کمیسیون بررسی سانحه هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه قرار گرفته است.

معاون امور دولت و مدیریت بحران وزیر راه و ترابری اعلام کرده که قرار است در هفته آینده گزارش اولیه از دلایل این سانحه نهایی و سپس اعلام عمومی شود.

به گزارش مهر، اکثر کارگروه‌های یازده گانه کمیسیون بررسی سانحه هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه گزارشات خود را کامل کرده اند و اطلاعات جعبه CVR ضبط مکالمات درون کابین هواپیما پیاده سازی شده است.

19 دی ماه گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در نزدیکی شهر ارومیه دچار سانحه شد و در پی آن، 78 نفر از مسافران و کروی پروازی این هواپیما کشته شدند.