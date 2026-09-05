به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن ابراهیمی نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه بندرعباس، با تأکید بر لزوم سرلوحه قرار دادن پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: پیام معظم‌له برای حوزه‌های علمیه، تنها یک متن برای خواندن یا دانستن نیست، بلکه باید به نقشه راه، سبک زندگی طلاب و مدارس دینی تبدیل شود.

وی افزود: در واقع، وظیفه مدیران، متولیان و اساتید حوزه‌های علمیه این است که طلاب را بر اساس محورهای پنج‌گانه این پیام تربیت کنند تا خروجی حوزه‌ها، طلابی تراز، کارآمد و مفید برای نظام اسلامی باشد.

آیت الله ابراهیمی ادامه داد: چرا که حوزه علمیه یک مرکز علمی با تخصص‌های معین است که باید هم‌زمان در زمینه تولید اندیشه، تبیین معارف اسلامی، تقویت بنیان‌های اخلاقی و همچنین بصیرت‌افزایی سیاسی که لازمه شناخت دشمن است، به وظایف خود عمل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، «شناخت هویت طلبگی» را نخستین گام برای موفقیت در مسیر تحصیل دانست و عنوان کرد: یکی از پرسش‌های اساسی که هر طلبه باید پاسخ آن را در وجود خود نهادینه کند این است که «برای چه وارد حوزه شده است؟». اگر پاسخ به این سوال روشن نباشد، ممکن است سال‌ها فرد در حوزه حضور داشته باشد، در کلاس‌ها شرکت کند، اما واقعیت طلبگی در او شکل نگیرد. طلبگی یک عنوان اجتماعی صرف نیست، بلکه یک سلوک و مجاهدت مستمر است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جوانان و نوجوانانی که سال تحصیلی را آغاز کرده‌اند باید بدانند که حوزه علمیه با سایر مراکز آموزشی تفاوت ماهوی دارد و طلبه باید به عنوان یک عنصر تأثیرگذار، پیش از هر اقدامی، ظرفیت علمی خود را تقویت کند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به آفت «تأثیرگذاری زودهنگام» در میان برخی طلاب جوان، افزود: یکی از خطراتی که مدارس دینی را تهدید می‌کند، تمایل به دیده شدن و اثرگذاری در جامعه پیش از کسب پشتوانه علمی لازم است. ذات نایافته از هستی‌بخش، چگونه می‌تواند اثرگذار باشد؟ حضور در جامعه و تبلیغ، امری بسیار مطلوب و ضروری است، اما حضورِ بدون پشتوانه علمی و منطقی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است منجر به بدبینی نسبت به دین شود. طلبه باید «اهل علم» باشد.

آیت الله ابراهیمی گفت:لذا توصیه جدی به طلاب پایه‌های اول تا سوم این است که صرف، نحو و منطق را به عنوان ابزارهای فهم دین، با جدیت و ممارست فرا بگیرند. کسی که زبانِ فهم قرآن و حدیث را نداند، چگونه می‌خواهد معارف را برای مردم تبیین کند؟ باید در این پایه‌های مقدماتی عمیق شد و از شتاب‌زدگی در گذار از کتاب‌ها پرهیز کرد؛ چرا که تاثیرگذاری پایدار، محصول علم‌آموزی عمیق است، نه حضور زودهنگام و سطحی در عرصه‌های عمومی.

این استاد حوزه با اشاره به آسیب‌های عصر مدرن برای علم‌آموزی، یادآور شد: دشمن پنهانِ علم در زمانه ما «پراکندگی» است. برخلاف گذشته که تنها دوری از درس و بحث، مانعِ علم بود، امروز سارقان وقت و ذهن بسیار زیاد شده‌اند. ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی، با وجود تمام فرصت‌ها، اگر مدیریت نشوند، ذهن طلبه را از تمرکز تهی کرده و او را به سوی مطالب پراکنده سوق می‌دهند.

وی ادامه داد: عالم شدن نیازمند «ذهن عمیق» و ذهن عمیق نیز محصول تمرکز است، نه جستجو در میان انبوهی از اطلاعات غیرضروری. طلبه باید برای زمان و ذهن خود حریم داشته باشد؛ علم با یک بار خواندن و عبور کردن به دست نمی‌آید، بلکه محصول انس با کتاب، مباحثه، تحقیق، نوشتن تقریرات و مطالعه عمیق بزرگان است.

آیت الله ابراهیمی در پایان با اشاره به رسالت دوم حوزه در تربیت نیروهای کارآمد، تصریح کرد: دستیابی به حقیقت و علم، نیازمند روش‌مندی است؛ طلبه باید بر برنامه‌هایی چون مطالعه عمیق، مباحثه مستمر، مقایسه آرا و همچنین توجه به جنبه‌های معنوی و «راز و نیاز با خداوند» تمرکز کند. نباید تلاش برای انجام هم‌زمان تمامی این امور، منجر به پراکندگی شود، بلکه هر فعالیت باید در جای خود و با تمرکز کامل انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مدیران حوزه‌های علمیه باید برنامه‌های ویژه‌ای را جهت محافظت از طلاب در برابر «سارقان زمان» تدوین کنند؛ چرا که نخستین گام در هدایت جامعه، تهذیب خودِ طلبه است. طلبه پیش از آنکه هدایت‌گر باشد، باید اهل تهذیب نفس باشد تا بتواند نیروهایی موظف و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه تربیت کند؛ موضوعی که اهمیت آن در آیات قرآن و روایات نبوی به کرات مورد تأکید قرار گرفته است.