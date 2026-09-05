معاون رئیس جمهور:۱۱۳ شرکت دانش‌ بنیان در کشور راه اندازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین روز شنبه در جلسه کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکتهای دانشبنیان با تاکید بر ضرورت پیوند فناوری با زنجیره ارزش تولید در نقاط مختلف کشور اظهار کرذ: تاکنون ۱۱۳ شرکت دانشبنیان در این حوزه در کشور راهاندازی شده و آذربایجانغربی از استانهای پیشرو در مطالعه و توسعه زنجیره ارزش تولیدات با بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه است.
وی، با اشاره به مطالعه زنجیره ارزش تولید سیب در آذربایجانغربی، افزود: این اقدام ارزشمند میتواند با شناسایی ظرفیتهای فناورانه، زمینهساز افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی استان شود.
افشین همچنین با بیان اینکه مدل مطالعه زنجیره ارزش که در آذربایجانغربی در حال اجراست، خاطرنشان کرد: اکنون این مدل در استانهای مختلف کشور نیز در حال تکثیر است و تلاش میکنیم این تجربه به الگویی موفق و قابل استفاده برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.
معاون علمی، فناوری و دانشبنیان رئیسجمهور از برنامهریزی برای مطالعه زنجیره ارزش بخش معدن در آذربایجانغربی نیز خبر داد و افزود: پس از مطالعه زنجیره ارزش سیب، در صدد هستیم زنجیره ارزش معدن را نیز با تکیه بر فناوری مورد بررسی قرار دهیم تا ظرفیتهای این بخش به شکل هدفمندتر در مسیر توسعه و ارزشآفرینی قرار گیرد.
افشین با اشاره به روند جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی، اضافه کرد: مراحل نهایی فراخوان سوم جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی استان در حال انجام بوده و درخواستهایی برای فراخوان چهارم نیز از سوی دستگاهها دریافت شده که در حال بررسی است و امیدواریم فهرست چهارمین فراخوان جذب نخبگان تا پایان امسال نهایی و اعلام شود.
جلسه کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکتهای دانشبنیان متقاضی تسهیلات، با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و دانشبنیان رئیسجمهور و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
در این نشست مسائل و نیازهای مالی شرکتهای دانش بنیان استان بررسی و راهکارهای تسهیل و تسریع در فرآیند تأمین مالی و بهرهمندی از تسهیلات حمایتی صندوق نوآوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تامین مالی هدفمند، رفع موانع پیش روی شرکتهای دانشبنیان و حمایت از توسعه کسب وکارهای فناورانه از محورهای اصلی این جلسه بود.
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