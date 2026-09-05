تلگراف: چگونه یک بمب آمریکایی مراسم عروسی ایران را غرق در خون کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شواهد و بررسی کارشناسان تسلیحات نشان میدهد حملهای که یک مراسم عروسی در شهر کوهستک در جنوب ایران را هدف قرار داد، احتمالاً در اثر اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی رخ داده است.
بر اساس گزارش تلگراف، حدود ۳۵۰ زن و کودک در مراسم عروسی حضور داشتند. مراسم در یک ساختمان مسکونی در کوهستک در شهرستان سیریک استان هرمزگان در جریان بود که انفجار ساختمان را ویران کرد.
شاهدان گفتهاند که مراسم در حال برگزاری بود و زنان و کودکان در حال جشن گرفتن بودند که ناگهان انفجاری شدید رخ داد. سقف ساختمان فرو ریخت و افراد حاضر در مراسم زیر آوار گرفتار شدند.
بررسی تصاویر و ویدئوهای محل حادثه نشان میدهد یک مهمات هوایی هدایتشونده با وزن حدود ۵۰۰ کیلوگرم، احتمالاً مستقیماً به ساختمان اصابت کرده است.
کارشناسان تسلیحات که تصاویر محل را بررسی کردهاند، معتقدند الگوی تخریب با یک اصابت مستقیم سازگار است و نه صرفاً ترکشهای ناشی از حمله به یک هدف دیگر در نزدیکی ساختمان. این خانه حدود ۱۳۵ متر با یک دکل مخابراتی فاصله داشت؛ هدفی که مقامهای آمریکایی مدعی هستند در جریان حملات اول سپتامبر هدف قرار گرفته بود.
با این حال، کارشناسان میگویند شدت و الگوی خسارت واردشده به ساختمان با این فرض که تنها ترکشهای حمله به دکل باعث تخریب شده باشند، سازگار نیست.
برخی کارشناسان تسلیحات پس از بررسی تصاویر، قطعات مشاهدهشده در محل را با مهمات هدایتشونده مورد استفاده ارتش آمریکا مرتبط دانستند.
تلگراف همچنین به ارزیابی کارشناسان نظامی اشاره میکند که بر اساس زاویه و محل اصابت، احتمال برخورد یک موشک پدافندی یا انحراف یک موشک ایرانی را پایین میدانند.
در این حادثه دستکم پنج نفر شهید و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. در میان قربانیان، یک کودک چهار ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله نیز حضور داشتند. یک زن ۲۲ ساله نیز بعداً بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.
تصاویر منتشرشده از مراسم تشییع قربانیان، تابوتهای قربانیان و حضور خانوادهها و مردم محلی را نشان میدهد. کشتهشدن کودکان و غیرنظامیان در یک مراسم عروسی، واکنشهای گستردهای در ایران به دنبال داشته است.
یکی از ساکنان منطقه در واکنش به این حمله گفت اگر محل یک پایگاه نظامی بود، تحمل این حادثه آسانتر بود، اما «این یک مراسم عروسی بود» و شادی مردم به عزا تبدیل شد.
آمریکا مسئولیت حمله مستقیم به مراسم عروسی را نپذیرفته است. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا مدعی شده که واشنگتن در حال بررسی حادثه است و ادعا می کند که ارتش آمریکا غیرنظامیان را عمداً هدف قرار نمیدهد! و در حال بررسی احتمال وقوع یک اشتباه است.
این حادثه در جریان موج حملات آمریکا به جنوب ایران در اول سپتامبر رخ داد. آمریکا مدعی شده بود که در این حملات اهدافی از جمله سامانههای پدافندی، رادارها و زیرساختهای ارتباطی مورد هدف قرار گرفتهاند.
تلگراف میگوید یافتههای کارشناسان مستقل در کنار تصاویر و شواهد موجود از محل احتمال اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی به ساختمان محل برگزاری مراسم را تقویت میکند؛ هرچند هنوز مشخص نیست آیا این ساختمان بهعنوان هدف نظامی انتخاب شده بود یا حمله به آن نتیجه یک خطای عملیاتی بوده است.
این حادثه همچنین بحث درباره تلفات غیرنظامیان در جنگ آمریکا و ایران و مسئولیت نیروهای مهاجم در هنگام حمله به اهداف نظامی واقعشده در نزدیکی مناطق مسکونی را دوباره مطرح کرده است.
روایت حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک برخلاف آنچه برخی جریانهای معاند تلاش میکنند القا کنند، صرفاً مبتنی بر روایت مقامهای ایرانی نیست. نیویورکتایمز، رویترز و آسوشیتدپرس هر یک با بررسی تصاویر، ویدئوها و بقایای مهمات، شواهدی منتشر کردهاند که انتساب حمله به نیروهای آمریکایی را تقویت میکند.
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