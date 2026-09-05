به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ظرفیت‌های اکوسیستم هوشمند مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی و فراورده‌های کشاورزی برای ارتقای امنیت غذایی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و بهبود جریان مالی تولیدکنندگان تشریح شد. مدیرعامل ره‌آوا از واریز مستقیم ۱۰ همت به حساب مرغداران عضو سامانه طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

ره‌آوا؛ فناوری در خدمت امنیت غذایی و پایداری زنجیره تأمین

نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، فرصتی برای بررسی چالش‌های پیش‌روی بخش تولید، کشاورزی و تجارت کشور و همچنین معرفی ظرفیت‌های فناورانه برای مدیریت کارآمدتر زنجیره تأمین کالاهای اساسی بود.

در این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر ضرورت استفاده از فناوری و ظرفیت‌های دانشی برای حل چالش‌های این حوزه تأکید کرد و گفت: کشور برای تأمین نیازهای خود ناگزیر است یا بهره‌وری را افزایش دهد یا سطح زیرکشت را توسعه دهد؛ موضوعی که با توجه به محدودیت منابع آبی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

وی همچنین با اشاره به وابستگی قابل توجه کشور به واردات برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بر لزوم استفاده از راهکارهای نوین برای مدیریت منابع، کاهش اتلاف و افزایش کارآمدی زنجیره‌های تأمین تأکید کرد.

معرفی ره‌آوا در جمع فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست، کیوان توکلی دستجردی، مدیرعامل شرکت تأمین اول ره‌آوا، به معرفی اکوسیستم هوشمند مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی و فراورده‌های کشاورزی و ظرفیت‌های آن در مدیریت زنجیره تأمین این کالاها پرداخت.

وی با اشاره به مأموریت ره‌آوا در ایجاد شفافیت و یکپارچگی اطلاعات زنجیره تأمین اظهار کرد: ره‌آوا با اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره از تولید تا توزیع، امکان رصد جریان کالا، پایش بازار و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را برای مدیران و سیاست‌گذاران فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کند.

توکلی افزود: یکی از چالش‌های اصلی زنجیره تأمین کالاهای اساسی، طولانی بودن فرآیندهای تسویه حساب و بازگشت سرمایه و فاصله زمانی میان تولید و دریافت مطالبات توسط تولیدکنندگان است؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش فعالان این بخش وارد می‌کند.

واریز مستقیم ۱۰ همت به حساب مرغداران عضو سامانه

مدیرعامل ره‌آوا با اشاره به ظرفیت‌های مالی ایجادشده در این اکوسیستم گفت: ره‌آوا در کنار مدیریت اطلاعات و فرآیندهای زنجیره تأمین، راهکارهایی برای بهبود جریان مالی زنجیره نیز توسعه داده است تا منابع مالی با سرعت بیشتری به دست تولیدکنندگان برسد.

وی افزود: در قالب همکاری انجام‌شده با بانک کشاورزی، طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۰ همت به‌صورت مستقیم به حساب مرغداران عضو سامانه نزد این بانک واریز شده است؛ اقدامی که موجب تسریع فرآیند پرداخت‌ها، کاهش وابستگی به واسطه‌های مالی و تامین اعتبار خارج از زنجیره و بهبود گردش نقدینگی در زنجیره تولید مرغ کشور شده است.

توکلی تصریح کرد: کوتاه‌تر شدن فاصله زمانی میان تولید و دریافت مطالبات، علاوه بر افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان، به پایداری تولید و تأمین کالاهای اساسی نیز کمک می‌کند و یکی از الزامات توسعه زنجیره‌های تأمین هوشمند به شمار می‌رود.

فناوری؛ حلقه مفقوده مدیریت زنجیره‌های تأمین

در این نشست همچنین بر نقش فناوری در مدیریت داده‌های زنجیره تأمین، کاهش اتلاف منابع، افزایش شفافیت بازار و ایجاد بسترهای مالی کارآمد تأکید شد.

اکوسیستم هوشمند مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسی و فراورده‌های کشاورزی که امروز در چندین استان کشور در حوزه مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی فعال است، تلاش دارد با توسعه زیرساخت‌های هوشمند، علاوه بر ارتقای شفافیت و نظارت، زمینه بهبود جریان مالی و پایداری زنجیره‌های تأمین را نیز فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نقش مستقیمی در تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان دارد. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های این مجموعه به آدرس مراجعهwww.rahava.net مراجعه کنید.