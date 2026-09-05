۲۱۳ حافظ فارس به مرحله شفاهی آزمون قرآن راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر،آزمون مرحله شفاهی بیست‌ویکمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در استان فارس برگزار شد.

این آزمون از چهارشنبه چهارم شهریورماه آغاز شده بود و حافظان راه‌یافته به مرحله شفاهی در سه رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مرحله کتبی این دوره اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شده بود که از مجموع ۷۶۷ نفر ثبت‌نام‌کننده در استان فارس، ۲۱۳ نفر موفق به راهیابی و ثبت‌نام در مرحله شفاهی شدند.

شرکت‌کنندگان در مرحله شفاهی از نظر حسن حفظ، تجوید، صوت و لحن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر اساس اعلام دبیرخانه آزمون، حافظانی که در این مرحله موفق به کسب حدنصاب نمره نشده‌اند یا به هر دلیل در آزمون غیبت داشته‌اند، می‌توانند در آزمون جبرانی که آذرماه سال جاری برگزار می‌شود، شرکت کنند.

طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در یک مرحله کتبی و دو مرحله شفاهی برگزار می‌شود و مدارک اعطایی از قابلیت معادل‌سازی تحصیلی از مقطع دیپلم تا دکترا برخوردار است.

دارندگان این مدارک همچنین می‌توانند از برخی مزایا از جمله تخفیف شهریه دانشگاه‌ها و تسهیلات مربوط به خدمت نظام وظیفه بهره‌مند شوند.

در کنار آزمون تخصصی حافظان قرآن، آزمون‌های حفظ عمومی نیز در ۱۰ رشته و بدون محدودیت زمانی در حال برگزاری است و علاقه‌مندان می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند.

ثبت‌نام دوره تخصصی سال آینده نیز از اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان دارالقرآن کریم به نشانی «تلاوت» مراجعه کنند.