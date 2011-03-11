بهسازی بازار تهران در سال 90 ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدیدها که سیدمحسن اسدی مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری و فخرالدین سلیمانی مشاور عالی امور مناطق وی را همراهی می کردند ، آخرین روند احداث پروژه سرای محله های کوشش و شهید کاظمی، مجتمع ورزشی شهید کاشانی، حسینیه هدایت، و اجرای طرح استقبال از بهار در معبر خراسان و محله کوثر در منطقه 12 و همچنین پروژه های مجتمع امام رضا ( ع )، سرای محله دهقان، باغ سرای دهقان، مرکز تشکل های مردمی بانوان و خیابان سهروردی و بخشی از محله نظام آباد در منطقه 7 مورد بررسی قرار گرفت.

عیسی شریفی جداره سازی و رسیدگی به محیط پیرامونی بخشی از بزرگراه شهید صیادشیرازی را تکالیف شهرداری منطقه 7 دانست و اظهار امیدواری کرد که فاز مطالعاتی بهسازی و ساماندهی میدان امام حسین ( ع ) با در نظر گرفتن تمامی ابعاد شامل ترافیکی ، زیباسازی ، عمران و سازه ای ، فضای سبز و الزامات و انضباط اجتماعی در سال 1390 اجرایی شود.

وی ایجاد تحول در مناطق 7 و 12 را طی سالیان اخیر ملموس قلمداد کرد و از غلامرضا میرزایی فلاح شهردار منطقه 7 خواست تا نسبت به تعیین و تکلیف و رفع معارضان ملکی خیابان دماوند و ساماندهی ندامتگاه قصر اقدامی اساسی صورت دهد.

شریفی مرمت، بهسازی و هویت بخشی به بازار بزرگ تهران را مطالبه شهروندان و مدیریت شهری از شهرداری منطقه 12 دانست و به علیرضا بزرگوار شهردار منطقه 12 تاکید کرد که با جدیت این امر را در سال 1390 در دستور کار قرار داده و به احیاء مجموعه های مختلف تاریخی که هویت تاریخی شهر تهران به شمار می روند ، بیش از پیش اهتمام ورزد.

معاون امور مناطق شهرداری تهران ،نوسازی بافت فرسوده در قدیمی ترین نقطه پایتخت را متضمن عزم جدی مسئولان و مشارکت و همکاری شهروندان عنوان کرد و پارک شهر به عنوان اولین بوستان شهری تهران را نیازمند توجه بیشتر و رسیدگی همراه با مطالعات لازم دانست.

وی اقدامات صورت گرفته شده این مناطق در طرح استقبال از بهار در محله و معبر نمونه را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت که برای تبدیل شدن محله دهقان در منطقه 7 و محله کوثر در منطقه 12 به محله های نمونه شهر تهران ، عزم جدی لازم بوده و بسیج امکانات و استفاده از تمام توان را برای احصاء نیازها ضروری تلقی کرد.