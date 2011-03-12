حوزه گردشگری نیازمند سرمایه گذاری است

ویکتوریا عزتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: با توجه به اینکه هدف دولت ادغام وزارتخانه‌هاست باید گفت ایجاد وزارتخانه گردشگری در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.

این استاد مطالعات توریسم بین الملل ادامه داد: وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری یک مشکل اساسی به شمار می‌رود و در این عرصه نیز هیچ سازمانی شرح وظایفی ارائه نمی‌دهد و در ارائه خدمات محدود است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد تاسیس وزارتخانه گردشگری در زمان حاضر که سیاست مسئولان حکومتی مبنی بر کوچک سازی بدنه دولت است، زود و ناپخته است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ریسک‌ بالایی است، افزود: بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند.

عزتیان با اشاره به اینکه در زمان کنونی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برای رسیدگی به مباحث گردشگری کافی است، ادامه داد: مجموعه گردشگری و میراث فرهنگی از چند سازمان تشکیل شده که باید از تداخل وظایف در این مجموعه جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: گردشگری یک فعالیت بین‌بخشی و غیر متمرکزی است که برای ارتقای آن به همکاری چندین بخش نیاز است.

این استاد مطالعات توریسم بین الملل وجود نا امنی در منطقه خاورمیانه را بی‌تاثیر در صنعت گردشگری ایران ندانست و خاطر نشان کرد: برخلاف اینکه در سالهای اخیر در جذب گردشگر خارجی مطلوب عمل نشده اما با تعداد کثیری از گردشگران در داخل کشور روبرو هستیم.