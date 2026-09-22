به گزارش خبرنگار مهر، در تیتر یک امروز روزنامه ویژه بیستمین دوره بازی های آسیایی، اینگونه عنوان شده که «هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ زنان ایران برای فتح طلای کبدی به میدان می‌روند»

تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A بازی های آسیایی با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است. این تیم در اولین دیدار خود موفق شد با اختلاف ۶۳ بر ۲۰ تیم ملی بانوان کبدی ژاپن به عنوان میزبان مسابقات را شکست دهند. ملی پوشان ایران بعد از این برتری سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب رو در روی بنگلادش و هند قرار می‌گیرند.



تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:



زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابنده‌لو



غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.