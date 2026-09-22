رقابت ۵ استان در مصرف سرُم تزریقی؛ کدام استان صدرنشین است!

به گزارش خبرنگار مهر، تجویز غیر منطقی و مصرف بی رویه دارو، یکی از چالشهای نظام سلامت کشور است که کارشناسان حوزه سلامت، متفق القول بر این عقیدهاند که این رویه مصرف دارو باید اصلاح شود.
در همین حال، مصرف سرم تزریقی به مراتب بیشتر از دارو است و حالا در آستانه شروع فصل سرما و شیوع بیماریهای ویروسی همچون سرماخوردگی، آنفلوانزا و...، بیم آن میرود که دوباره شاهد افزایش مصرف سرم های تزریقی باشیم؛ در حالی که چنین تجویزهایی، خیلی قابل قبول نیست.
محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، اردیبهشت امسال، به ارائه آماری در خصوص مصرف سرم تزریقی در کشور پرداخت که با واکنشهای زیادی همراه بود.
وی عنوان داشته بود که در کشور ما سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیون سرُم مصرف میشود که بیش از دو برابر میانگین مصرف جهانی است.
در همین حال، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو: معتقد است که برخی داروها به صورت سنتی در ایران مصرف بیرویهای دارند.
وی عنوان داشت: به طور مثال سرمها برای بستری و خونریزی لازم است و برای بسیاری از بیماریها مانند سرماخوردگی یا مراجعات سرپایی به مطبها و درمانگاهها کاربرد ندارد. استفاده از سرُم به فرهنگ عمومی تبدیل شده و البته میتواند منبع درآمد برای بسیاری از مطبها و درمانگاهها باشد.
پیرصالحی با بیان اینکه مصرف سرم به صورت بیسابقهای در کشور افزایش یافته است، گفت: پیش از دورن کرونا، مصرف ماهانه سرم حدود ۱۰ میلیون بوده که به ۲۲ تا ۲۳ میلیون رسیده است.
حالا، سازمان تأمیناجتماعی به ارائه گزارشی از وضعیت مصرف سرم های تزریقی در مراکز درمانی تأمیناجتماعی پرداخته است که نشان میدهد پنج استان کشور، در مصرف سرم تزریقی، با یکدیگر رقابت می کنند.
استان های تهران، خوزستان، کرمان، آذربایجان شرقی و استان مرکزی؛ پنج استان مورد توجه سازمان تأمیناجتماعی در مصرف سرم تزریقی به شمار می روند.
جالب اینکه، صدرنشین این رقابت، استان خوزستان است؛ در حالی که فکر می کنیم تهران باید در صدر قرار بگیرد.
آمار و ارقام سازمان تأمیناجتماعی نشان میدهد، در سال گذشته استان خوزستان بیش از ۵۴.۲ درصد سرم های تزریقی را در مراکز ملکی تأمیناجتماعی، مصرف کرده است. سهم تهران، ۱۳ درصد؛ استان مرکزی، ۱۱.۷؛ استان کرمان، ۱۱ و استان آذربایجان شرقی هم ۱۰ درصد بوده است.
بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حجم ریالی سرم های تزریقی که در این پنج استان مصرف شده است، ۵۷۵.۲ میلیارد ریال بوده است.
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