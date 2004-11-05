سرعت تخليه و بارگيري كانتينر در بندرخرمشهر افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، مديركل بندروكشتيراني خرمشهربا اعلام اين خبرگفت : سرعت تخليه و بارگيري كانتينر درهرساعت دربندرخرمشهر افزايش يافت بطوريكه با جابجايي 18تي يو كانتينردر ساعت ، سرعت تخليه و بارگيري دربندرخرمشهر رشد بي سابقه اي يافت .

ابراهيم ايدني افزود: ترمينال بندرخرمشهرطي قرارداد ده ساله به بخش خصوصي واگذار شده و تامين بخشي از تجهيزات مورد نياز تخليه و بارگيري توسط بهره بردار ترمينال انجام مي شود .

وي با اشاره به اينكه سرعت تخليه وبارگيري كانتينر نسبت به مدت مشابه در سال 81 سه برابرشده است گفت: اين ميزان سرعت درمقايسه با سايربنادركانتينري دركشورفوق العاده بوده و با تجهيز بيشتراين بنادر، تا ساعتي 25 تي يو كانتينر تخليه و بارگيري قابل افزايش خواهد بود .

ايدني تصريح كرد: تخليه و بارگيري كانتينردر بندرخرمشهر طي هفت ماهه گذشته و با رشدي معادل يكصد درصد به رقم بيش از 45 هزارتي يو كانتينررسيده است .

وي اظهار اميدواري كرد: رقم تخليه و بارگيري كالا تا پايان سال جاري به فراتر از يك ميليون تن برسد