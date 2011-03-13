ورزش بولینگ در گلستان نیاز به حمایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا ظهر یکشنبه در نشست هیئت بولینگ استان افزود: ورزشکاران این استان با توجه به داشتن استعدادها و پتانسیل های بالا در عرصه های مختلف نشان دادند که هر چه از حمایتهای مسئولان و کمکهای مالی بخشهای مختلف برخوردار باشند،‌ می توانند در عرصه های بین المللی برای این مرز و بوم افتخار آفرینی کنند.

به گفته وی، یکی از بهترین روشهای موفقیت در ورزش و هر هیئت ورزشی، برنامه ریزی، آینده نگری و استفاده از تمام توان نیروها، ایجاد همیاری و همدلی بین مربیان، داوران، قهرمانان، پیشکسوتان و اعضای هیئت است.

پاشا گفت: هیئت بولینگ و کیواسپرت استان با ریاست علیمحمدی توانسته هماهنگی خوبی بین اعضای مجمع برقرار کند.



مدیرکل تربیت بدنی گلستان، ورزش بولینگ و کیواسپرت در استان را با توجه به فعالیت در چند شهرستان مطلوب خواند.



وی افزود:‌ استان گلستان با داشتن پتانسیل زمینه رشد این رشته را دارد و امید است با حمایتهای مسئولان مربوطه و فدراسیون و همیاری و همکاری نزدیک و صمیمی اعضای هیئت استان، با همت و کار مضاعف استعدادهای بالقوه این استان در رشته بولینگ و کیواسپرت را به بالفعل تبدیل کنیم.

پاشا از هیئت استان خواست تا این رشته را در بیشتر شهرستانهای استان فعال کند.