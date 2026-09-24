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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

مهار حریق در شهرک صنعتی حاجی‌آباد اراک؛ آتش به واحدهای مجاور نرسید

مهار حریق در شهرک صنعتی حاجی‌آباد اراک؛ آتش به واحدهای مجاور نرسید

اراک– فرماندار اراک از مهار کامل آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولید فوم و ابر شهرک صنعتی حاجی‌آباد خبر داد و گفت: نیروهای آتش‌نشانی، از سرایت حریق به واحدهای تولیدی مجاور جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولید فوم و ابر شهرک صنعتی حاجی‌آباد اراک اظهار کرد: این حادثه در یکی از سوله‌های صنعتی واقع در خیابان صنعت، خیابان رز رخ داد و بلافاصله پس از اعلام وقوع حریق، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گستردگی آتش‌سوزی و ماهیت مواد موجود در این واحد تولیدی، عملیات اطفای حریق با حضور عوامل آتش‌نشانی آغاز شد و با تلاش نیروهای عملیاتی، آتش به‌طور کامل مهار شد.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه مستقر هستند و عملیات لکه‌گیری، بررسی کانون‌های احتمالی حریق و اطمینان از خاموشی کامل آتش را انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه حریق به هیچ‌یک از واحدهای صنعتی مجاور سرایت نکرده است ادامه داد: شرایط در محل حادثه تحت کنترل قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی از بابت گسترش آتش‌سوزی وجود ندارد.

فرماندار اراک تاکید کرد: دود مشاهده‌شده ناشی از سوختن مواد و ترکیبات مورد استفاده در فرآیند تولید فوم و ابر بوده و انتشار آن به معنای گسترش حریق یا خارج شدن آتش از کنترل نیست.

وی افزود: عوامل آتش‌نشانی تا حصول اطمینان کامل از رفع تمامی کانون‌های احتمالی حریق و پیشگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در محل حادثه حضور خواهند داشت.

گفتنی است، تاکنون اطلاعاتی درباره میزان خسارت احتمالی و تلفات یا مصدومان این حادثه اعلام نشده است و جزئیات تکمیلی پس از بررسی مراجع مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6957469

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