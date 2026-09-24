به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولید فوم و ابر شهرک صنعتی حاجی‌آباد اراک اظهار کرد: این حادثه در یکی از سوله‌های صنعتی واقع در خیابان صنعت، خیابان رز رخ داد و بلافاصله پس از اعلام وقوع حریق، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گستردگی آتش‌سوزی و ماهیت مواد موجود در این واحد تولیدی، عملیات اطفای حریق با حضور عوامل آتش‌نشانی آغاز شد و با تلاش نیروهای عملیاتی، آتش به‌طور کامل مهار شد.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه مستقر هستند و عملیات لکه‌گیری، بررسی کانون‌های احتمالی حریق و اطمینان از خاموشی کامل آتش را انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه حریق به هیچ‌یک از واحدهای صنعتی مجاور سرایت نکرده است ادامه داد: شرایط در محل حادثه تحت کنترل قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی از بابت گسترش آتش‌سوزی وجود ندارد.

فرماندار اراک تاکید کرد: دود مشاهده‌شده ناشی از سوختن مواد و ترکیبات مورد استفاده در فرآیند تولید فوم و ابر بوده و انتشار آن به معنای گسترش حریق یا خارج شدن آتش از کنترل نیست.

وی افزود: عوامل آتش‌نشانی تا حصول اطمینان کامل از رفع تمامی کانون‌های احتمالی حریق و پیشگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در محل حادثه حضور خواهند داشت.

گفتنی است، تاکنون اطلاعاتی درباره میزان خسارت احتمالی و تلفات یا مصدومان این حادثه اعلام نشده است و جزئیات تکمیلی پس از بررسی مراجع مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.