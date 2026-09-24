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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

آیت‌الله دژکام: ایران امروز صحنه حضور ملت به‌پاخاسته است

آیت‌الله دژکام: ایران امروز صحنه حضور ملت به‌پاخاسته است

شیراز- نماینده ولی‌فقیه در فارس، رزمایش «جان‌فدایان ایران» را جلوه‌ای از اقتدار و ایستادگی ملت دانست و گفت: ایران امروز صحنه حضور متحد و منسجم ملت به‌پاخاسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام ظهر پنجشنبه در حاشیه رزمایش «جان‌فدایان ایران» در شیراز و در جمع خبرنگاران ، رزمایش «جان‌فدایان ایران» را بیانگر اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و گفت: امروز با عظمت ملتی به‌پاخاسته مواجه هستیم که حتی فرماندهان نظامی را نیز به شگفتی واداشته است.

وی ادامه داد: حریم و مرزهای ایران متعلق به ملت ایران است و امروز مردم با گام‌های استوار، پرچم، سلاح و رسانه به میدان آمده‌اند تا فریاد عزت، عظمت و اقتدار ایران را به گوش جهانیان برسانند.

صدای ملت ایران از تریبون سازمان ملل طنین‌انداز شد

آیت‌الله دژکام با اشاره به بازتاب مواضع ملت ایران در عرصه بین‌المللی افزود: آنچه مایه چشم‌روشنی همه ماست، این است که صدای رسای این ملت از تریبون سازمان ملل متحد در نیویورک طنین‌انداز شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: مردم در سراسر کشور، از تهران تا دوردست‌ترین شهرها و روستاها، متحد و منسجم و تحت فرماندهی ولی‌امر مسلمین، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دام ظله العالی)، به میدان آمده‌اند.

اتحاد ملت، پشتوانه پیروزی است

آیت الله دژکام با تأکید بر نقش اتحاد و همدلی ملت ایران در شرایط کنونی گفت: با این اتحاد، انسجام، همدلی و هم‌افزایی حاکم بر ملت، اطمینان داریم که پیروزی قطعی از آنِ ما خواهد بود.

امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد: ترامپ نیز با این یاوه‌گویی‌ها، به‌زودی سزای گستاخی خود را از دست انتقام‌جوی این ملت خواهد چشید.

کد مطلب 6957468

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