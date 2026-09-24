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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

سریعترین مرد ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

سریعترین مرد ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

حسن تفتیان به مرحله نیمه نهایی دوی ۱۰۰ متر بازی های آسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران در گروه چهارم دوی ۱۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا با ثبت رکورد ۱۰.۴۶ ثانیه با پنج ورزشکار دیگر رقابت کرد و در جایگاه سوم ایستاد.

گفتنی است البلوشی از عمان با زمان ۱۰.۲۹ ثانیه و گورینرویر از هند با زمان ۱۰.۳۸ ثانیه به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم این گروه قرار گرفتند.

از هر گروه ۳ نفر اول به صورت مستقیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند.

مرحله نیمه نهایی و فینال این ماده جمعه سوم مهر ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6957474

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