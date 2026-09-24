کشف و ضبط ۲ قبضه سلاح در منطقه حفاظت شده گنو بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زارعی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای تشدید گشت و کنترل، پایش مستمر عرصههای طبیعی و برخورد با تخلفات زیستمحیطی، محیطبانان منطقه حفاظتشده گنو بندرعباس با همکاری یگان حفاظت ادارهکل حفاظت محیط زیست هرمزگان موفق به شناسایی و کشف تخلف شکار و صید شدند.
وی افزود: در جریان این عملیات ۲ قبضه سلاح شامل یک قبضه سلاح ساچمهزنی دستساز و یک قبضه سلاح گلولهزنی کشف و ضبط شد.
مسئول منطقه حفاظتشده گنو با تأکید بر استمرار گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، خاطرنشان کرد: با متخلفان زیستمحیطی برابر قانون برخورد خواهد شد و پرونده پس از انجام اقدامات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع میشود.
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