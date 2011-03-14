رونمایی از نسل جدید کنتورهای 200 هزار تومانی گاز

مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز نصب و راه اندازی نسل جدید کنتورهای گازی در سطح کشور، گفت: در حال حاضر اولین کنتور هوشمند گاز ایران توسط سازندگان داخلی نمونه سازی شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون نصب کنتورهای هوشمند گاز به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران آغاز شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی تا 15 فروردین ماه سال آینده نصب یکصد کنتور هوشمند گاز در تهران به پایان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه با نصب کنتورهای هوشمند عملکرد این دستگاه‌های جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار داشت: مطابق با برنامه تعیین شده باید در مرحله اول تا سقف پنج هزار کنتور هوشمند گاز در تهران و سایر کلانشهرهای کشور نصب و راه اندازی شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در مرحله دوم این طرح پنج هزار کنتور هوشمند دیگر هم تا پایان خردادماه نصب و راه اندازی خواهد شد، بیان کرد: شرکت ملی گاز برای مشترکان جدید کنتورهای هوشمند گاز تحویل می دهد.

این مقام مسئول در خصوص هزینه نصب هر کنتور هوشمند گاز، توضیح داد: در حال حاضر مصوبه ای برای تعیین قیمت کنتورهای هوشمند گاز دیده نشده اما برآوردها نشان می دهد هزینه نسل جدید کنتورها 4 تا 5 برابر هزینه نصب کنتورهای معمولی گاز است.

شیخ بهایی با اعلام اینکه در مجموع پیش بینی می شود هزینه کنتورهای هوشمند گاز در مجموع به کمتر از 200 هزار تومان برسد، گفت: بر این اساس، باید مصوبه ای به هیئت مدیره شرکت ملی گاز برای تعیین قیمت نهایی این کنتورها ارائه شود.

به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، تا زمان تعیین قیمت دقیق کنتورهای هوشمند نصب و راه اندازی این کنتورها با قیمت کنتورهای قدیمی محاسبه خواهد شد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز پیشتر با اشاره به برنامه ریزی برای نصب و راه اندازی 10 هزار کنتور هوشمند گاز در سطح تهران به صورت آزمایشی به مهر، گفته بود: از این تعداد اطلاعات پنج هزار کنتور توسط سیستمهای مخابراتی به صورت آن لاین به مرکز اطلاعات ارسال و اطلاعات پنج هزار کنتور دیگر هم توسط دستگاه گیرنده های سیار از فاصله 300 متری در خانه‌ها دریافت خواهد شد.

به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز در صورت موفقیت این پروژه، نصب دو میلیون کنتور هوشمند گاز تا پایان سال آینده اجرائی خواهد شد.

به گزارش مهر، یکی از راهکارهای پیش روی برای محاسبه دقیق میزان مصرف گاز طبیعی مشترکان، نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز به جای کنتورهای دیافراگمی موجود است.



بر اساس اعلام کارشناسان کنتورهای نصب شده فعلی گاز در سطح کشور از نوع دیافراگمی بوده که علاوه بر داشتن ضریب خطا، تعمیر آنها نیز تا اندازه ای مشکل ساز است.



تسهیل در روند اندازه گیری مصرف گاز، کنترل تقاضا، ارتقای دقت اندازه‌ گیری گاز مصرفی، عدم مراجعه ماموران به درب منازل برای قرائت کنتور، دریافت اطلاعات کنتور از راه دور، کنترل میزان انتقال گاز و قطع شبکه در زمان زلزله از مهمترین مزیتهای نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز به شمار می روند.