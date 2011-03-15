بخشی از تپه هگمتانه برای عبور گردشگران سنگفرش شد!

بابک مغازه ای، یکی از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی در استان همدان به خبرنگار مهر گفت: در بخشهای مختلف محوطه تاریخی هگمتانه هنوز عملیات گمانه زنی ادامه دارد اما متاسفانه مسئولان مربوطه به جای اینکه تمام همت خود را برای حفاظت از این منطقه بگمارند، برای راحت تر وارد شدن گردشگران به این محوطه، مسیری از تپه را سنگفرش کرده اند.

وی گفت: این مسیر پیاده روی، کنار یکی از ترانشه های مرکزی محوطه که چندین سال پیش توسط باستان شناسان مسقف شده بود ساخته شده است.

وی افزود: شواهد نشان می دهد برای ساخت این راه سنگفرش، ماشین آلات سنگین روی این محوطه تاریخی که هنوز به صورت کامل کاوش نشده، تردد می کرد.

راه سنگفرش شده روی تپه تاریخی هگمتانه

مغازه ای بیان کرد: مسئولان پیشین کاوش تپه، این ترانشه را مسقف کرده بودند تا هر زمان که خواستند آن را دوباره باز کرده و کاوش را ادامه دهند.اما اکنون دور این ترانشه با سنگ و سیمان دیوار ساخته، ستون زده اند و سقف بزرگی را روی آن کشیده اند به نحوی که دیگر امکان ادامه کاوش از درون ترانشه وجود ندارد.

رد چرخ خودروهای سنگین روی تپه هگمتانه

مغازه ای ادامه داد: در این محوطه بقایای ستونهای تاریخی زیر دست و پای گردشگران رها شده است. بنابراین حضور بیش از اندازه گردشگران نوروزی در این محوطه تاریخی می تواند منجر به آسیب زدن به این آثار تاریخی شود.

این فعال میراث فرهنگی گفت: قرار بود تپه هگمتانه یا هر محوطه تاریخی دیگری برای بازدید گردشگران و اطلاع یافتن آنها از تاریخ آن منطقه و انجام کارهای پژوهشی، ساماندهی و کاوش شود اما اکنون این نوع حفاظت از تپه و سعی در حضور بیش از حد گردشگران روی تپه تاریخی ممکن است به قیمت تخریب آن تمام شود.

داربستهای کنار ترانشه

وی تصریح کرد: در کشورهای خارجی ورود افراد حتی پژوهشگران خارجی به ترانشه های در حال تحقیق ممنوع است اما در استان همدان گردشگران وارد تپه ای که هنوز عملیات کاوش آن تمام نشده می شوند و برای راحتی آنها حتی روی تپه را سنگفرش می کنند!

این دوستدار میراث فرهنگی در همدان با اعلام اینکه توسعه گردشگری نباید باعث نابودی این ذخایر زیستی از جمله میراث فرهنگی شود بیان کرد: باید اول شرایط پذیرش گردشگر و ورود او به محوطه های تاریخی و زیستی را به طور کامل فراهم کنیم بعد گردشگر را به دیدن آثار تاریخی دعوت کنیم.