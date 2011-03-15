کتاب مرجع تحلیلی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که دوشنبه شب با حضور نعمت الله پوستین دوز مدیر عامل شرکت خودرو سازی سایپا ، آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا، حمید قاسمی معاون فرهنگی سازمان تربیت بدنی، محمد حسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن، مهرزاد حمیدی رئیس آکادمی ملی المپیک، مرتضی محصص رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ، محمد رضا ملا محمد رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و جمعی از چهره های سرشناس فوتبال کشور در محل باشگاه سایپا برگزار شد ، از کتاب مرجع و تحیلی جام جهانی آفریقای جنوبی که با حمایت باشگاه سایپا منتشر شده است ، رونمایی شد .

نعمت الله پوستین دوز مدیرعامل شرکت سایپا در آیین رونمایی از کتاب مرجع جام جهانی 2010 با بیان اینکه فوتبال یک پدیده پیچیده اجتماعی و مرتبط با سایر بخش هاست، تصریح کرد: همواره نگاهم به فوتبال به عنوان یک پدیده مدیریتی بوده که در حل مشکلات و پیشرفت کارها به من ایده داده است .

وی با تشبیه مدیریت اقتصادی به یک مسابقه فوتبال تصریح کرد: از نظر من سازمان زمین فوتبال، تماشاگران مشتریان ، تیم مقابل رقیب و ... هستند و از این نظر فوتبال شباهت های زیادی به مدیریت در صنعت دارد و برای حل بسیاری از مشکلات اجرایی نظیر وضعیت بازار ، رقبا ، تغییر تکنولوژی و ... می توان از فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر بهره گرفت.

مدیرعامل شرکت سایپا با بیان اینکه این باشگاه می خواهد در کنار سایر وظایف خود به عنوان یک رسانه فرهنگی ورزشی شاگرد اول باشد ، تصریح کرد: تلفیق فرهنگ و ورزش یکی از وظایف اصلی ماست تا از این طریق علاوه بر تاثیرگذاری در محیط ورزش هدایت گرافکارعمومی نیز باشیم .

در ادامه این مراسم مجتبی تقوی و سعید الهویی که مطالب کتاب جامع جام جهانی 2010 به همت آنها گردآوری شده است به تشریح این کتاب پرداختند.

الهویی اظهار داشت: این کتاب در 4 بخش تحلیل مسابقات، تحلیل تیم ها، تحلیل جام و گالری تصاویر گردآوری شده که مجموعه ای ارزشمند از نظرات کارشناسان برجسته فوتبال کشور، نقدهای فنی مسابقات و تیم ها را دربر می گیرد.

مجتبی تقوی مشاور باشگاه سایپا نیز با بیان اینکه امیدوارم جامعه فوتبال ، کارشناسان ، اصحاب رسانه و صاحب نظران این اثر ماندگار فرهنگی را بپذیرند و از موهبت فوتبال برای با هم بودن و یکی شدن بهتر و بیشتر بهره بگیرند، از حمایت های باشگاه سایپا در چاپ و انتشار این مجموعه نفیس قدردانی کرد.

تقوی اظهار داشت: در مدت 8 ماهی که در خدمت باشگاه سایپا هستم آقای کوشا را نه یک مدیر بلکه یک رهبر فکری و اخلاقی برای این باشگاه دیدم که رویکرد متفاوت و فرهنگی را در باشگاه ترویج کرده اند .

وی با بیان اینکه "بیائیم با هم گل بزنیم" یادآور شد: فوتبال به من آموخته است که در پیروزی ها سرمست و مغرور نشوم و در شکست ها خود را سرشکسته و مغموم ندانم زیرا فوتبال نظیر زندگی سرشار از درس های بزرگ است.

مرتضی محصص رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال نیز به عنوان سخنران پایانی با بیان اینکه انتشار این کتاب در نوع خودش منحصر به فرد است و به عنوان رئیس کمیته آموزش از گردآورندگان این اثر تشکر و قدردانی می کنم ابراز امیدواری کرد اینگونه فعالیت های عملی در فوتبال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه فوتبال در سالی که گذشته کارنامه موفقی نداشت ولی نباید از این شکست ها نا امید شویم یادآور شد: اینگونه شکست ها با فوتبال عجین است و اگر ما بخواهیم این نتایج را برای خودمان بزرگ کنیم، کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه باید برای فوتبال شان عزای عمومی اعلام کنند.

کارشناس فوتبال کشور با بیان اینکه سال گذشته اینترمیلان با مورینیو تحولی بزرگ در فوتبال دنیا ایجاد کرد و یا یونان در سال 2000 با تیمی درجه 2 قهرمان اروپا شد اظهار داشت : اینها نشان می دهد فوتبال پدیده ای پیچیده است و موفقیت در آن نیاز به تفکرات دقیق ، برنامه ریزی ، امکانات و ابزارهای مناسب دارد که فوتبال ایران بواسطه استعداد سرشار از این ابزارهاست و می توانیم با اتکا به همین جوانهای فوتبال جریان موفقی را در فوتبال کشور رقم بزنیم .

محمد مایلی کهن ، محمد خاکپور ، مهدی هاشمی نسب ، مهدی دادرس، جلال بشرزاد ، بهرام شفیع ، هومن افاضلی ، جواد خیابانی و ... از جمله حاضرین در این مراسم بودند .