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۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

هنرمند عکاس زنجانی برگزیده جشنواره سراسری عکس همراهان شد

زنجان - خبرگزاری مهر: هنرمند عکاس زنجانی، برگزیده جشنواره سراسری عکس همراهان در استان گیلان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمیدرضا بازرگانی در دومین جشنواره ملی عکس همراهان به‌عنوان هنرمند برگزیده از استان زنجان انتخاب شد.
 
 جشنواره سراسری عکس همراهان به همت حوزه هنری گیلان برگزار شد و بیش از 17 هزار و 91 عکس توسط 966 عکاس از سراسر کشور به منظور رقابت با یکدیگر به این جشنواره ارسال شد.
 
حمیدرضا بازرگانی از زنجان و 6 هنرمند دیگر از سایر استان‌ها به‌عنوان برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.
 
مراسم تقدیر از این هنرمندان با حضور رسول اولیازاده رئیس خانه عکاسان ایران و جمعی از مدیران، مسئولان و هنرمندان پیشکسوت در رشت برگزار شد. داوری این جشنواره را رسول اولیازاده، شباب گلچین و محمد خادمیان بر عهده داشتند.
 
کد مطلب 1274517

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