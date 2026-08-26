به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: میزان سرمایهگذاری در طرحهای قابل افتتاح بخش کشاورزی آذربایجانغربی در هفته دولت امسال، نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳ برابر شده است.
وی افزود: اعتبار طرحهای قابل افتتاح هفته دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال بود که این رقم در سال جاری به بیش از ۴۶ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: اشتغال مستقیم ناشی از اجرای این طرحها نیز از ۲ هزار و ۳۷۱ نفر در سال گذشته به چهار هزار و ۷۳۷ نفر در سال جاری افزایش یافته که نشاندهنده رشد نزدیک به دو برابری در ایجاد فرصتهای شغلی است.
اصغری با اشاره به تغییر رویکرد در اجرای طرحهای بخش کشاورزی استان گفت: افزایش چشمگیر حجم سرمایهگذاری و اشتغالزایی نشان میدهد که حرکت استان از پروژهمحوری صرفاً کمّی، به سوی اجرای طرحهای بزرگتر، سرمایهبرتر و اشتغالزاتر در بخش کشاورزی است.
وی اضافه کرد: تعداد خانوارهای بهرهبردار از طرحهای هفته دولت بخش کشاورزی آذربایجان غربی نیز از ۲۶ هزار و ۸۶۳ خانوار در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۵ هزار و ۳۶۶ خانوار در سال جاری رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: این رشد، بیانگر گسترش دامنه بهرهمندی تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان حوزه روستایی از خدمات و زیرساختهای ایجادشده در بخش کشاورزی است.
اصغری اظهار کرد: طرحهای قابل افتتاح در حوزههای مدیریت بهینه آب و خاک، توسعه بازرگانی، تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، شیلات و امور عشایر، منابع طبیعی و آبخیزداری و تعاون روستایی اجرا شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تاکید کرد: افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه آب و خاک، تقویت زنجیره ارزش محصولات، افزایش تولید و اشتغال پایدار و ارتقای امنیت غذایی، از مهمترین اهداف اجرای این طرحها در استان است.
گذار از معیشتمحوری به اقتصادی کردن تولید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تبیین برنامههای تحولی این سازمان در سال ۱۴۰۵، از تحقق گذار ساختاری از «کشاورزی سنتی» به «کشاورزی اقتصادی سرمایهگذار محور و دانشبنیان» در استان خبر داد و کسب رتبه نخست کشور در شاخصهای کلیدی توسعه را گواهی بر این موفقیت دانست.
وی اظهار کرد: تمرکز راهبردی ما بر ارتقای تابآوری بخش کشاورزی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک، توسعه دانشبنیان و علنی کردن کشاورزی و تقویت زیرساختهای تخصصی استوار بوده است.
اصغری با اشاره به گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر ظرفیتسازی و جذب منابع اعتباری، افزود: علاوه بر حفظ سطح تولید، بر فعالسازی زنجیرههای ارزش و صیانت از منابع پایه با تلفیق دانش و فناوری تمرکز شده است.
وی کسب رتبههای برتر کشوری در حوزههای شیلات، ساماندهی اراضی، ترویج و راهاندازی روستابازارها را از دستاوردهای کلیدی این دوره برشمرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از کسب عنوان استان برتر در هفته دولت ۱۴۰۵ بر اساس شاخصهای «میزان سرمایهگذاری»، «تعداد پروژههای اجرایی» و «تحقق اشتغال» خبر داد.
وی در پایان تاکید کرد: در ادامه مسیر، اولویت اصلی بر مدیریت هوشمند منابع، کاهش خامفروشی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی جهت تضمین امنیت غذایی استان خواهد بود.
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