54 هزار هیئت مذهبی فعال در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله اسکندرزاده صبح سه شنبه در جمع مسئولان شورای هیئات مذهبی مازندران در آمل گفت: در سال جاری به تعداد این هیئات در کشور اضافه شده و پیش بینی می شود در سال آینده، روند افزایشی هیئات مذهبی در کشور ادامه داشته باشد.

وی افزود: شورای هیئات مذهبی به فعالیت های گسترده در مناسبت های مختلف سال اکنون به عنوان یکی از بزرگترین شبکه فرهنگی تبلیغی جهان شیعه است.

عضوهیئت رئیسه شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور با بیان اینکه باوجود فعالیت زیاد این هیئات در همه استانها، متاسفانه هنوز در میان مسئولان و دستگاه های مختلف اداری شناخته نشده است، تصریح کرد: این هیئت ها قصد دارد با برگزاری همایش های بزرگ چند هزار نفری هیئات مذهبی درهمه استانها، ارائه نرم افزارها و کتب های مختلف جایگاه مهم این هیئات را بیشتر بشناساند.

اسکندرزاده، از رسانه ها نوشتاری و دیداری خواست فعالیت های هیئات مذهبی را به منظور شناخت بیشتر مردم تلاش کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در مازندران پنج هزار و53 هیئت مذهبی با حدود 400 هزار نفر هم اکنون فعال است، از تجهیز 85 هیئت مذهبی برتر این استان با 850 میلیون ریال اعتبار با همکاری استانداری مازندران خبر داد.

اسکندرزاده خاطرنشان کرد: فعالیت های مهم هیئت های مذهبی در ترویج فرهنگ دینی و معارف اهل بیت در جامعه است.