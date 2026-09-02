گام مشترک اورژانس کشور و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی ظرفیت‌های مسئولیت‌های اجتماعی برای حمایت از بازسازی و نوسازی ناوگان اورژانس کشور، امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه با محوریت استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی برای تقویت ناوگان، به‌ویژه در مناطق روستایی و جاده‌ای، در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، نادره رضایی، مشاور مسئولیت‌های اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، دکتر رضا دهقانپور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اورژانس کشور، مهندس محمدرضا کارستانی، مدیر بودجه سازمان اورژانس کشور و جمعی از دیگر مسئولان برگزار شد.

دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در کنار منابع عمومی دولت، نوسازی و بازسازی ناوگان اورژانس را از نیازهای مهم این سازمان عنوان کرد و بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تقویت ناوگان اورژانس تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان اورژانس کشور و ضرورت ارائه خدمات سریع و مستمر به مردم در سراسر کشور، بر اولویت دادن به پایگاه‌های روستایی و جاده‌ای و شناسایی نیازهای واقعی این مناطق تأکید کرد.

در ادامه، نادره رضایی، مشاور مسئولیت‌های اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری با تأکید بر ظرفیت قابل توجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، بر ضرورت هدفمند کردن این منابع و هدایت آن‌ها به سمت طرح‌های مشخص، پایدار و قابل ارزیابی تأکید کرد.

وی با اشاره به امکان مشارکت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی در حوزه سلامت، اظهار کرد: شرکت‌ها می‌توانند متناسب با ظرفیت و مأموریت خود، بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی را در طرح‌هایی همچون بازسازی و بهسازی آمبولانس‌ها و تقویت زیرساخت‌های اورژانس اختصاص دهند.

رضایی همچنین بر اهمیت نیازسنجی دقیق، تعریف پروژه‌های مشخص و ایجاد سازوکار نظارتی برای اطمینان از اثربخشی منابع مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: هدایت این منابع به سمت اولویت‌های واقعی مناطق کمتر برخوردار می‌تواند آثار ملموسی در ارتقای خدمات عمومی داشته باشد.

در ادامه این نشست، دکتر رضا دهقانپور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اورژانس کشور با اشاره به نیازهای موجود در حوزه ناوگان، اظهار کرد: اتکا به منابع عمومی دولت به تنهایی پاسخگوی نیازهای سازمان نیست و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش‌های مختلف می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی موجود در حوزه نوسازی و بازسازی ناوگان را جبران کند.

وی با اشاره به گستردگی شبکه پایگاه‌های اورژانس کشور گفت: از حدود ۳۵۰۰ پایگاه اورژانس فعال در کشور، نزدیک به ۲۰۰۰ پایگاه جاده‌ای است و به همین دلیل، توجه به وضعیت ناوگان و زیرساخت‌های این پایگاه‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در ادامه، محمدرضا کارستانی، مدیر بودجه سازمان اورژانس کشور با اشاره به وضعیت ناوگان این سازمان اظهار کرد: حدود ۵۵۰۰ دستگاه خودرو در ناوگان اورژانس خارج از چرخه خدمت هستند که از این تعداد، حدود ۲۲۰۰ دستگاه قابلیت بازگشت به چرخه را دارند.

وی افزود: با توجه به حجم منابع مورد نیاز برای بازسازی این خودروها، استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در این بخش نیز می‌تواند از ظرفیت‌های قابل بررسی باشد.

در پایان این نشست مقرر شد پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان اورژانس کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری با هدف استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای بازسازی و نوسازی ناوگان روستایی و جاده‌ای اورژانس تهیه شود و اجرای این طرح با نظارت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری دنبال شود.