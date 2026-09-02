کشف ۳۵ هزار سند جعلی در عملیات ۶ روزه پلیس آگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، در تشریح اجرای مرحله نخست طرح مبارزه با جعل و تقلب اظهار کرد: این طرح در راستای برنامه‌های عملیاتی سال جاری، اواخر مردادماه و به مدت ۶ روز با بهره‌گیری از ظرفیت عملیاتی پلیس‌های آگاهی در سراسر کشور اجرا شد.

وی افزود: اجرای این عملیات گسترده با دقت و سرعت بالا، منجر به دستگیری ۱۰۰ متهم از جمله جاعلان اسناد و تولیدکنندگان کالاهای تقلبی شد.

کشف ۳۵ هزار فقره اسناد و وکالت‌نامه جعلی

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات، طیف وسیعی از اسناد جعلی عادی و رسمی و همچنین وکالت‌نامه‌های تقلبی کشف و ضبط شد که مجموع آنها به ۳۵ هزار فقره می‌رسد.

هشدار پلیس به شهروندان

متقی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با جعل و تقلب گفت: این عملیات تنها آغاز ماجراست و پلیس آگاهی با عاملان جعل به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در معاملات خود نهایت هوشیاری را به کار گیرند و نسبت به اصالت اسناد و مدارک و کالاها دقت لازم را داشته باشند.