سفیران مهربانی با زبان نرم و نیت خدمت امر به معروف انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری عصر چهارشنبه در دوره آموزشی «شهید میثم رضوان‌ پور» با محوریت توانمندسازی شبکه سفیران مهربانی در رامسر، با اشاره به تحولات علمی و اجتماعی جهان اظهار کرد: وای بر نظریه‌پردازان و دنیا پردازانی که برای سود و منفعت خود، اعتقادات و باورهای مردم را در بازار منفعت طلبان به حراج می‌گذارند.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان افزود: وای بر دنیاگرایانی که جهان را به واسطه تاریکی‌هایی که ایجاد کرده‌اند به آتش می‌کشند تا از گرمای آن استفاده کنند؛در حالی که در این آتش، انسان‌های بسیاری می‌سوزند و ناله سر می‌دهند. مهم آن است که عده‌ای دیگر این سوز و ناله‌ها را بشنوند.

پیشرفت علم بدون اخلاق، به جنگ و ویرانی منجر می‌شود

سرهنگ منشوری با بیان اینکه دنیای امروز در بستر علوم فنی، ریاضیات، علوم تجربی، فیزیک و شیمی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است،گفت: این علم با اخلاق، مسئولیت‌پذیری و کرامت انسانی همراه نباشد، نمی‌تواند در مسیر نجات انسان به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه علومی که جهش پیدا کردند و راه کشف امکانات را گشودند، در بسیاری موارد اخلاق و مسئولیت نداشتند و کرامت انسانی را رعایت نکردند، افزود:نتیجه چنین رویکردی، جنگ‌هایی بود که میلیون‌ها انسان را قربانی کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به آمار قربانیان جنگ‌ها اظهار کرد: در جنگ جهانی اول حدود ۲۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و ۲۰ میلیون نفر با قطع یا آسیب جدی اعضای بدن مواجه شدند.

وحدت ملی، زیر پرچم جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد

سرهنگ منشوری با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در جامعه گفت: در هر کیش و مذهبی که باشیم، باید زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران متحد بمانیم.

وی افزود: وحدت و همبستگی یعنی هر کسی که دل در گرو وطن دارد، خود را متعلق به کشور ایران اسلامی بداند و در این مسیر، گزینشی وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگ‌ کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه در امر به معروف و نهی از منکر باید از گناه روی گردان بود نه گناهکار، گفت: سفیران مهربانی باید با بهره‌گیری از روش های درست، انسان‌ها را نجات دهند.

با تحقیر نمی‌توان مردم را به معروف دعوت کرد

سرهنگ منشوری با اشاره به ضرورت تکریم افراد در دعوت به معروف اظهار کرد: کسی که می‌خواهد بنده‌ای از بندگان خدا را به معروف دعوت کند، نباید نسبت به دیگری ادعای حاکمیت و برتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از زبان نرم در اجرای امر به معروف اهمیت زیادی دارد و اخلاق باید در رأس این کار قرار گیرد

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به فعالیت‌های سفیران مهربانی که کارهای بزرگی انجام داده‌اند و یکی از وظایف مهم آنان، ارشاد نرم و توجیه است،گفت: نگاه مثبت و داشتن دغدغه نسبت به مسائل جامعه، اهمیت فراوانی دارد.

وی با تاکید براینکه امر به معروف باید با حفظ کرامت انسان انجام شود، افزود:ارشاد باید با اخلاق، رفتار مناسب، احساس مسئولیت و حفظ کرامت انسان انجام شود تا بتواند در جامعه اثرگذار باشد.