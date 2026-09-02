دستیار: فرماندهان بسیج نقش مؤثری در هویت‌ بخشی دینی دارند

نرگس دستیار در حاشیه مراسم دوره تشکیلاتی یاوران ولایت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی چهار روزه فرماندهان بسیج دانش‌آموزی در اردوگاه شهید مطهری چابکسر با حضور ۲۰۱ فرمانده بسیج خواهر و برادر برگزار شد و محور اصلی آن، تبیین برنامه‌های حمایت از ولایت و تشریح عملیات‌های دفاع مقدس از جمله عملیات‌های دوازده‌روزه و رمضان بود.

وی با بیان اینکه این دوره با رویکرد آموزشی–تفریحی برای آمادگی سال تحصیلی جدید طراحی شده است، افزود: فرماندهان بسیج دانش‌آموزی در حوزه‌های مختلف از جمله حجاب و عفاف، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های راهبردی آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی می‌کنند و این نقش‌آفرینی به دلیل تأثیرپذیری همسالان، اهمیت ویژه‌ای در محیط دانش‌آموزی دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش گیلان با اشاره به ظرفیت رسانه‌ای و فرهنگی این گروه گفت: مهم‌ترین نقش آنان می‌تواند در حوزه رسانه و تبیین اهداف نظام تعلیم‌وتربیت در زمینه هویت‌بخشی دینی و مذهبی باشد؛ چراکه این فرماندهان به‌عنوان الگوهای رفتاری و فرهنگی در مدارس شناخته می‌شوند.

برگزاری دوره یاوران ولایت ویژه فرماندهان دختر

زهرا هاشمی، مسئول اجرایی دوره «یاوران ولایت» دختران استان گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این دوره از یازدهم تا چهاردهم شهریور در اردوگاه شهید مطهری چابکسر گفت: این دوره ویژه فرماندهان واحدهای بسیج دانش‌آموزی دختر برگزار می‌شود و هدف آن ارتقای دانش و بینش مخاطبان است.

وی افزود: دوره به‌صورت مربی‌محور اجرا خواهد شد و شرکت‌کنندگان در حوزه‌های تربیتی، تشکیلاتی، معرفتی و تبیینی آموزش‌های تخصصی دریافت می‌کنند.

به گفته هاشمی، بر اساس موضوعات تدوین‌شده، تلاش می‌شود مهارت‌های لازم در حوزه مباحث تربیتی و تشکیلاتی در کنار آموزه‌های معرفتی به شرکت‌کنندگان منتقل شود تا آنان بتوانند در مدارس نقش مؤثرتری ایفا کنند.