به گزارش خبرنگار مهر، "کتاب سه‌شنبه" ویژه‌نامه داستان هفته‌نامه آوای کرمانشاه است و به این دلیل کتاب سه‌شنبه نامیده شده که این هفته‌نامه سه شنبه‌ها روی دکه می‌رود.

این مجموعه بر مبنای داستان و داستان‌نویسان کُرد شکل گرفته و چشم‌اندازی است بر فضای داستان‌نویسی سرزمین کردستان.

کتاب سه‌شنبه که در 170 صفحه به روی دکه‌های مطبوعات آمده است، با مصاحبه‌هایی آغاز می‌شود که سعید رضایی سعید و آرش سنجابی تهیه و تنظیم کرده‌اند.

سال‌های ابری این ولایت (مصاحبه با علی‌اشرف درویشیان)، سونات پائیزی (مصاحبه با محمود دولت‌آبادی)، مصیبت‌های نوشتن از حاشیه (گفتگو با فرهاد حیدری گوران)، داستان در تقابل با فراموشی (گفتگو با عطا نهایی) و در ستایش رئالیسم (گفتگو با منصور یاقوتی) عناوین این گفتگوهاست.

میزگرد بررسی ادبیات داستانی کُرد با حضور محمدرضا گودرزی، رضا خندان مهابادی و آرش سنجابی از دیگر مطالب این نشریه است.

در بخش داستان "کتاب سه‌شنبه" آثاری از نویسندگانی مانند اردشیر نورایی، حسن قزلچی، حسین شیربیگی، رحمان امینی، منصور یاقوتی، سعید رضایی سعید، سروش رهگذر، شهناز ژولیده، عابدین زمانی، فرهاد پیربال و فرامرز ویسی آمده است.

عطا نهایی در بخش مقاله این نشریه در مطلبی با عنوان "مرگ مکرر راوی" به بررسی آثار محمد اوزون نویسنده فقید کرد اهل ترکیه پرداخته است. تاریخچه ادبیات داستانی در کردستان ایران نوشته رضا کریم‌مجاور و نگاهی به رمان دهقانان (منصور یاقوتی) به قلم روح‌الله باقرآبادی دیگر مقالات "کتاب سه‌شنبه" را تشکیل می‌دهند.