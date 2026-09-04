حجت‌الاسلام میثم قربی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: اعتراض و مطالبه‌گری نسبت به وضعیت موجود، با فرهنگ شیعه عجین شده است و شیعیان همواره نسبت به مسائل و شرایط موجود دغدغه داشته و خواستار اصلاح امور بوده‌اند.

وی افزود: در تاریخ نیز نمونه‌های مختلفی از اعتراض و پرسش وجود دارد؛ از پرسش فرشتگان درباره آفرینش انسان تا اعتراض و پرسش حضرت موسی(ع) از حضرت خضر(ع) که نشان می‌دهد صرف اعتراض مسئله اصلی نیست، بلکه باید به حقیقت و مصلحت پشت اتفاقات نیز توجه داشت.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در واقعه عاشورا نیز برخی نسبت به همراهی خانواده امام حسین(ع) با ایشان در مسیر کربلا اعتراض داشتند، اما حضور حضرت زینب(س) در این واقعه دارای رسالتی بزرگ بود و نقش مهمی در انتقال پیام عاشورا و تبیین ابعاد این حادثه داشت.

قربی تصریح کرد: درباره حضور امام رضا(ع) در ایران و پذیرفتن ولایتعهدی مأمون نیز پرسش‌ها و اعتراض‌هایی مطرح شد، اما حضور امام رضا(ع) در ایران آثار گسترده‌ای در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی برجای گذاشت و ایران به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تمدن اسلامی تبدیل شد.

وی بیان کرد: ایران پیش از اسلام نیز دارای تمدن و پیشینه تاریخی ارزشمندی بوده است و باید این پیشینه را برای نسل‌های آینده تبیین کنیم، اما پس از ورود اسلام، دانشمندان ایرانی با تکیه بر علم، دیانت و معارف اسلامی نقش مؤثری در شکل‌گیری و گسترش تمدن اسلامی ایفا کردند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: امروز نیز در موضوعات مختلف از جمله مسائل دفاعی و امنیتی کشور، دیدگاه‌ها و اعتراض‌هایی مطرح می‌شود و برخی معتقدند ایران باید صرفاً بر توسعه اقتصادی تمرکز کند، اما حفظ استقلال و امنیت کشور نیازمند برخورداری از توان دفاعی و نیروهای مسلح مقتدر است.

قربی اضافه کرد: طرح این مباحث به معنای نفی اعتراض و مطالبه‌گری نیست، بلکه جامعه باید نسبت به مشکلات موجود اعتراض و مطالبه داشته باشد؛ موضوع مهم، شیوه صحیح اعتراض و بیان مطالبات است.

وی یادآور شد: در فرهنگ اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر باید با روش صحیح انجام شود و می‌توان این موضوع را به زبان ساده «اول پیشنهاد، بعد انتقاد» دانست؛ یعنی اگر نسبت به یک مسئله اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی انتقاد داریم، پیش از بیان انتقاد، راهکار و پیشنهاد خود را ارائه کنیم.

قربی با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد: در مواجهه با موضوع حجاب و سایر مسائل اجتماعی نیز به جای استفاده از زبان تند، طعنه، تمسخر و تحقیر باید زمینه گفت‌وگو و تعامل را فراهم کنیم؛ چراکه گفت‌وگوی صمیمانه و ارائه راهکار می‌تواند در اصلاح بسیاری از مسائل مؤثر باشد.

وی ادامه داد: باید ظرفیت‌ها و استعدادهای جوانان و افراد جامعه را شناسایی و زمینه بروز آن را فراهم کنیم تا افراد بتوانند توانمندی‌های خود را در مسیر صحیح به کار بگیرند و جامعه نیز از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری زمانی می‌تواند به اصلاح امور منجر شود که همراه با ارائه راهکار باشد و افراد به جای دور شدن از یکدیگر، با گفت‌وگو و همدلی برای حل مشکلات تلاش کنند.

قربی یادآور شد: با بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت(ع) و مکتب امام شهید می‌توان برای حل مشکلات کشور، شهرستان و حتی مسائل خانوادگی راهکار ارائه کرد و باید تلاش کنیم فرهنگ مطالبه‌گری همراه با پیشنهاد و گفت‌وگو در جامعه تقویت شود.