به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نهمین مرحله برنامه ملی «نذر خدمت»، صبح جمعه ۱۰۰ بسته معیشتی و ۲۰۰ بسته نوشت‌افزار و کیف مدرسه به ارزش ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال میان خانواده‌های دانش‌آموزان مدرسه استثنایی شهرستان زهک توزیع شد.

این برنامه با حضور فرماندار شهرستان زهک، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان و با مشارکت جمعی از داوطلبان و خیرین جمعیت هلال‌احمر اجرا شد.

در این طرح، ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و ۲۰۰ بسته نوشت‌افزار و کیف مدرسه به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تهیه و میان خانواده‌های دانش‌آموزان مدرسه استثنایی زهک توزیع شد.

حمایت هدفمند از خانواده‌های دارای فرزندان با نیازهای ویژه

سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، با اشاره به نقش داوطلبان و خیرین در اجرای برنامه‌های بشردوستانه اظهار کرد: حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان با نیازهای ویژه، از مصادیق ارزشمند مسئولیت اجتماعی است و جمعیت هلال‌احمر تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان، خدمات خود را به شکل هدفمند و با حفظ کرامت انسانی ارائه کند.

وی افزود: همراهی خیرین و داوطلبان در این برنامه، نمونه‌ای از ظرفیت ارزشمند مشارکت مردمی در حمایت از خانواده‌ها و دانش‌آموزان است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه خدمات بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر بیش از پیش بهره گرفت.

این اقدام در چارچوب نهمین مرحله برنامه ملی «نذر خدمت» و با هدف حمایت همزمان معیشتی و آموزشی از خانواده‌های دانش‌آموزان مدرسه استثنایی شهرستان زهک انجام شد.