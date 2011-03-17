فناوری روباتیک در سال گذشته/ آغاز اولین سفر روبات شبه انسانی به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، روباتها، ماشینهای هوشمند دست سازی که زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار داده اند، روز به روز و لحظه به لحظه در حال تکامل یافتن هستند، تا جایی که برخی از متخصصان روباتیک هشدار می دهند در توسعه روباتهای آینده باید درباره خطر غلبه روباتها بر انسانها هشیاری کافی به خرج داد.

صنعت روباتیک طی یک سال گذشته تحولات آشکاری از خود نشان داده است، رباتها در زمینه های مختلفی از پزشکی گرفته تا فعالیتهای فضایی به کار گرفته شدند تا با استفاده از توانمندی های مکانیکی و هوش مصنوعی که در اختیار دارند، بخشهای وقت گیر، پر زحمت و پر خطر فعالیتهای انسانی را به عهده بگیرند.

روبات خبرنگار: دانشمندان لابراتوار سیستمهای انفورماتیکی هوشمند دانشگاه توکیو روباتی را اختراع کردند که می تواند عکسهای خبری تهیه کند و مصاحبه بگیرد. این روبات نه تنها می تواند اخبار را کشف کند بلکه می تواند ارزش و اهمیت آنها را نیز تشخیص دهد و همچنین می تواند در موتورهای جستجو وارد شود و اخبار آنلاین را مرور کند. همچنین می تواند مقالات خود را بدون غلطهای املایی و با در نظر گرفتن ارزشهای خبری شامل: چه کسی؟، چه؟، کجا؟، چه وقت؟ و چرا؟ بنوسید.

DNA روباتیک: دانشمندان آمریکایی دو سری نانو روبات را از DNA ساختند که می توانند به تنهایی راه بروند و بسته های نانویی را میان خود تبادل کنند. این روباتها که تنها چهار نانو متر قطر دارند در آینده می توانند به سلاحهای روباتیک تبدیل شوند و در تمیز کردن شریانها و ترمیم بافتهای آسیب دیده کاربرد داشته باشند.

بدن نانو روبات عنکبوتی از پروتئین معروفی به نام "استرپتاویدین" تشکیل شده است. به این بدن سه پا چسبیده است که از رشته های آنزیمی DNA ساخته شده اند.

روباتی برای دورکاری: "کیو-بی" محصول شرکت Anybots است که می تواند از اداره، کارمندان و اعضای جلسات فیلمبرداری کند و این تصاویر را به صورت زنده و همزمان به رایانه ای که از طریق "وای- فای" به اینترنت متصل می شود ارسال و از طریق آن کنترلهای از راه دور ارباب خود را دریافت کند. به این شکل مالک کیو-بی می تواند از هر فاصله ای به کارهای خود رسیدگی کند و نیاز برای حضور وی در محل کارش از بین می رود.

شبه انسانی ترین روبات جهان

دوست روباتیک اوتیسمی ها: بیماری اوتیسم بیماری غم انگیز است زیرا کودکان را مورد هدف قرار می دهد، پیش از آنکه بتوانند بسیاری از لحظات و رفتارها را تجربه کنند، این بیماران معمولا تنها هستند زیرا قدرت کافی برای تعاملات اجتماعی ندارند. اما به نظر می رسد روباتی به نام "بندیت" می تواند این کودکان معصوم را بدون احساس خستگی از تنهایی دربیاورد.

این روبات از حسگرهای مادون قرمز و دوربینهای تصویربرداری برای محاسبه فعالیتهای مغزی کودکان اوتیسمی استفاده کرده و آنها را تشویق به برقراری ارتباط می کند. این روبات با اهداف درمانی و استفاده به عنوان هم‌بازیی قابل اعتماد برای کودکان اوتیسمی ساخته شده است.

روبات احساساتی: دانشمندان اروپایی روبات انسان نمایی را ابداع کرده اند که اگر دلش را بشکنید شانه هایش را آویزان کرده و غوز می کند و اگر شادش کنید بازوهایش را از هم باز کرده و شما را در آغوش می کشد. "نائو" با هدف تقلید توانایی های احساسی کودکی یک ساله طراحی و ساخته شده است و می تواند با انسانهایی که با او به مهربانی رفتار می کنند به خوبی ارتباط برقرار کند.

روبونات 2

روباتهای فضایی: سال گذشته سازمان ناسا طی قراردادی 79 هزار دلاری روباتی به نام روبوتسپین را به منظور فعالیت در مرکز فضایی کندی در فلوریدا به استخدام خود درآورد.

این روبات می تواند به راحتی با انسانها تعامل برقرار کرده و با آنها گفتگو کند و در عین حال با کمک پمپ هایی که مانند رگهای خونی سرتاسر بدن او را فراگرفته اند، می تواند به راحتی اعضای بدنش را مشابه حرکات بدن انسان، حرکت داده و ارتباط موثرتری با افراد برقرار کند. روبونات 2 از دیگر روباتهای در استخدام ناسا است که به تازگی عنوان اولین روبات شبه انسانی فضانورد که به فضا پرواز کرده را به خود اختصاص داده است.

پرستاری واقعی: شرکت ژاپنی طی چند ماه گذشته اقدام به ایجاد روباتی پرستار کرده که شباهت بسیار زیادی به انسان دارد و می تواند تمام حرکات چهره انسان را تقلید کند. این روبات پرستار که به طرز شگفت انگیزی قادر به تقلید رفتار انسان است "آکتروئید- اف" (Actroid-F) نام دارد. "آکتروئید- اف" که برای کار در بیمارستان توسعه یافته است می تواند واکنشهای بیمار را مشاهده کرده و ارزیابی کند. پوست بسیار واقعی این روبات از نوعی سیلیکون ساخته شده است. این روبات می تواند تمام حرکات چهره انسان شامل پلک زدن، اخم کردن، حرکت دادن لبها، چرخاندن گردن و بالا و پایین بردن سر را تقلید کند.

روباتها و تئاتر: اجرای تئاتر "سایونارا" با حضور اولین روبات هنرپیشه جهان سال گذشته بسیار خبرساز شد. روباتی شبه انسانی به نام Geminoid F در ژاپن پا به صحنه تئاتر گذاشت. نقش این روبات در نمایش "سایونارا" کوتاه بوده و وی در تمامی طول حضورش بر روی صحنه نشسته است و حرکاتش از پشت صحنه توسط فردی کنترل می شود. "بریرلی لانگ" هنرپیشه ای که در این تئاتر با Geminoid هم بازی است می گوید به هیچ وجه احساس وجود انسانی دیگر را در کنار خود ندارد و بر روی صحنه خود را کاملا تنها احساس می کند.

روباتی که بزرگ شد

روباتی که بزرگ شد: سال 1950 یک جوان 19 ساله انگلیسی به نام "تونی سیل" تنها با 15 پوند و با استفاده از آهن قراضه های یک هواپیمای بمب افکن "ولینگتون" جنگ جهانی دوم یک آدم آهنی به نام "جورج" را در گاراژ خانه خود ساخت. جورج به مدت 15 سال شریک و دوست خانواده سیل و یکی از محبوبترین شخصیتهای روباتی زمان خود بود و با تعویض قطعات همانند روبات شهر روباتها رشد کرد و از "جورج کودک" به "جورج بزرگسال" تبدیل شد. پس از گذشت 45 سال سیل دوباره دوست خود را تعمیر کرده و با استفاده از سیستنهای رایانه ای جدید به روز رسانی کرد تا سن دوستش با خودش که 79 سال سن دارد، همخوانی پیدا کند.

انسان ترین روبات جهان: محققان دانشگاه اوساکا روبات خارق العاده Geominoid DK را مجهز به فناوری موشن کپچر به اندازه ای طبیعی ساخته است که نمی توان میان روبات و فرد دانمارکی که روبات از روی وی ساخته شده است، تفاوتی قائل شد. قرار است از این روبات برای مطالعه بیشتر بر روی تعاملات انسانها و روباتها استفاده شود. میزان طبیعی بودن حالات چهره این روبات به اندازه ای قوی و واقعی است که گاه Geominoid DK ترسناک به نظر می آید.