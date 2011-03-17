40 درصد بودجه راه امسال استان زنجان در طارم هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری مشترک استان در شهرستان طارم با بیان اینکه پنج درصد جمعیت استان زنجان در شهرستان طارم قرار دارد افزود: این شهرستان دارای دو شهر و 97 روستا است که در سالجاری نیز 40 درصد بودجه راه استان در این شهرستان هزینه شده است.

رفیعی با اشاره به زیرساخت های فراهم شده در شهرستان طارم خاطر نشان کرد: پروژه مسکن مهر 138 واحدی آب بر نیز بسیار بالاتر از سرانه استانی است.

وی از اختصاص 50 میلیون تومان نیز جهت ساخت مصلای آب بر خبر داد و اظهار داشت: محور تهم – چورزق با تأمین اعتبار آن سال آینده به بهره برداری می رسد و قطعه چهارم سه راه منجیل – بناب نیز با حضور استاندار زنجان 25 اسفند ماه امسال کلنگ زنی شد.

معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه زیرساخت های این شهرستان در هر سه بخش آب، راه و انرژی فراهم شده است، گفت: پروژه خانه گردشگر و انجام طرح مهاجرت معکوس در سه روستای این شهرستان از دیگر اقدامات انجام گرفته طی سالجاری بوده است.

رفیعی، به تأکید رئیس جمهور جهت تغییر چهره عمران شهری اشاره کرد و افزود: در این راستا برنامه ریزی های لازم برای سالهای 90 و 91 در ستاد عمران شهری صورت گرفته و پروژه های خوبی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: سال گذشته، سال نهضت آسفالت برای کل شهرهای استان بود که بسیاری از شهرهای استان، از این فرصت به خوبی استفاده کرده و اقدام به آسفالت سازی معابر خود نمودند.

چهل و سومین و آخرین جلسه شورای اداری مشترک استان زنجان با شهرستان های تابعه در سالجاری ظهر چهارشنبه 25 اسفند ماه جاری طی هفتمین سفر استاندار زنجان به شهرستان طارم در روستای دستجرده این شهرستان برگزار شد.

شهرستان طارم یکی از شهرستان های خرم استان زنجان است که درناحیه شمال خاوری آن قرار دارد، به استناد مدارک به دست آمده از غار خرمنه سر اینمنطقه در دو دوره پیش از تاریخ و قرن چهارم هجری یکی از زیستگاه های انسانی بودهاست.

عبور رودخانه عظیم قزل ‌اوزن و ریزابه های متعدد آن از منطقه طارم، باعثآبادانی و رشد کشاورزی و دامداری در این منطقه شده است، وجود کهن سال ترین درختاناستان زنجان در این شهرستان به همراه آثار طبیعی و جاذبه های تاریخی قابل توجه،استعداد جهانگردی درخور توجهی به این شهرستان داده است، منطقه طارم در زلزله سال1369 آسیب جدی و سختی دیده است.

محصولات عمده این شهرستان زیتون، انار، برنج، سیر، گوجه فرنگی، کرفس، طالبی و انواع محصولات دیگر است.