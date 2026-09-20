پزشکیان: به هیچ وجه به دشمن حسن ظن نداریم ولی به پیمان پایبندیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ در آیین نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ، ضمن تقدیر از قدردانی از اقدامات انجام‌شده از سوی این بخش ها در ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم و کیفیت‌بخشی به ارتباطات بین‌بخشی ، به مسئولیت بزرگ معاونین امور مجلس دستگاه‌های اجرایی در آگاهی بخشی به جامعه، اشاره و خاطرنشان کرد: هر یک از شما معاونین می‌توانید در حوزه آگاهی بخشی به افکار عمومی نقش فعال ایفا کنید. حرف حق را بیان کنید، دوستی، محبت و برادری را گسترش دهید. ارتباط با جامعه را به عنوان یک ضرورت دنبال کنید، چرا که باعث افزایش همدلی و همراهی عمومی خواهد شد.

رئیس جمهور حفظ عزت و احترام مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های اجرایی را الزامی دانست و تصریح کرد: چنانچه مراجعه‌کننده‌ای خواهان انجام کاری بود که از نظر قانونی امکانش وجود نداشت، با احترام و عزت با او برخورد شود و لحن و بیان ما به گونه‌ای نباشد که طعنه و کنایه داشته باشد.

پزشکیان همچنین ضمن توصیه معاونت های امور مجلس دستگاههای اجرایی به همکاری و هم افزایی با نهادهای نظارتی تصریح کرد: ممکن است به دلیل وظایف ذاتی و قانونی و ، برخی از نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی بخواهند عملکرد بخش های مختلف دولت را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند که توصیه بنده نهایت همراهی، همکاری و هم‌افزایی در این زمینه است.

رئیس جمهور در ادامه حفظ وحدت و انسجام در شرایط حساس کنونی را ضامن استحکام و پایداری کشور دانست و گفت: تقویت وحدت و انسجام از راه خدمت به مردم جامعه می‌گذرد و ما به‌عنوان مسلمان، چنانچه دغدغه‌مند باشیم، برای برون‌رفت از مشکلات و رسیدگی به وضعیت جامعه راه پیدا خواهیم کرد. اما نکته این است که از بیان حرف‌هایی که حتی فرع هم نیستند، دور شویم و آنها را جایگزین مسائل اصولی نکنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وظیفه انسان مسلمان، رسیدگی به هم‌نوع خود است، افزود : در مسیر خدمت به جامعه ، بهبود معیشت مردم و تغییر سطح زندگی آنها، بستر را آماده خواهیم کرد و آنچه که بر عهده داریم را انجام خواهیم داد. معتقدیم یکی از دلایل نارضایتی مردم، بی‌توجهی به آنهاست و اگر برای برون‌رفت از مشکلات جامعه، هدف و راه‌حل داشته باشیم، هیچ‌گاه بستر نارضایتی ایجاد نخواهد شد .

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم پرهیز از بیان وعده‌هایی غیر قابل اجرا ، یادآور شد: در عین حال نباید به مردم وعده‌هایی بدهیم که نمی‌توانیم به آنها عمل کنیم. با توجه به مشکلات و کاستی‌هایی که وجود دارد، این بزرگ‌ترین گناه است که به‌عنوان یک مسلمان وعده دهیم و در اجرای تعهدات قدمی برنداریم. ضرورت دارد نظام بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبار، متناسب با منابع و مصارف باشد. ایجاد توقع در بین جامعه بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه معین و پشتوانه مالی، نادرست است. باید پاسخگوی مردم باشیم و چنانچه تعهدی داریم، آن را عمل کنیم.

پزشکیان با اشاره به اینکه نمی‌توانیم قانونی بنویسیم که ضمانت اجرایی ندارد، گفت: گاهی به نام دین بر روی مسائلی متمرکز می‌شویم که اصل نیستند، در حالی که می‌توانیم مبتنی بر دستورات قرآن، حامی محرومان، فقرا، یتیمان و مسکینان باشیم. ما به‌عنوان مسئولانی که اداره مملکت را بر عهده داریم، نباید بی‌تفاوت از کنار آسیب‌های اجتماعی و افرادی که ضعیف هستند، بگذریم. وعده‌های بزرگ دادن و در ظاهر مطرح کردن ادعاهایی که توان عمل به آن را نداریم، نزد خدا ناپسند است. نباید در دولت و حاکمیت، بی‌تفاوت از کنار مسائل اجتماعی و مسائلی که در قرآن به آن اشاره شده است، بگذریم و ادعای مسلمانی کنیم.

پزشکیان با اشاره به مسئولیت حاکمان در قبال جامعه بر اساس آموزه های دینی ادامه داد: مسئولیت بزرگی در برابر جامعه و حل مشکلات موجود بر عهده داریم و هر لحظه در پیشگاه خداوند در حال امتحان هستیم. مصمم باشیم که توقع نابجا ایجاد نکنیم و از طرف دیگر هماهنگی و هم‌افزایی بخشی و بین‌بخشی را تقویت کنیم. بودجه را به صورت هدفمند در حوزه‌هایی که از اولویت برخوردار هستند و به صورت دقیق اختصاص دهیم.

رئیس جمهور پرهیز از دعوا و اختلافات سلیقه‌ای و حزبی را پیش‌نیاز خدمت به جامعه برشمرد و گفت: همه موظف هستیم به یکدیگر کمک کنیم و از اختلاف و دعوا به دور باشیم، زیرا ریشه بسیاری از مشکلات در منّیت نهفته است .باید حرف درست را از افراد عاقل بپذیریم. چراکه اگر منّیت حاکم شود، حق را درک نخواهیم کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در جمع معاونین امور مجلس دستگاههای اجرایی با اشاره به شرایط حساس و خطیر کشور ناشی از تشدید فشارهای دشمنان با هدف ضربه زدن به کشور و مردم تصریح کرد: ما در عین حال که خواهان جنگ و درگیری نیست و آن را به ضرر مردم کشور خود بلکه جهان می دانیم، در عین حال به هیچ وجه در برابر زور و قلدری کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس جمهور اظهار داشت‌: بر مبنای آموزه‌های دینی ، صلحی که دشمن تو را به آن دعوت می‌کند، نباید دفع کرد، چرا که امنیت و صلح در آن وجود دارد ؛ اما از مکر و حیله دشمن نیز نباید غافل شد، چرا که ممکن است صلح حربه ای برای ضربه زدن باشد. از همین‌رو با درایت و تدبیر مسیر را پیش خواهیم برد . به هیچ وجه به دشمن حسن ظن نداریم و در عین حال چنانچه پیمانی ببندیم، مردانه بر آن پیمان خواهیم ایستاد .

پزشکیان با بیان اینکه هدف و دغدغه من رقم زدن آینده ای درخشان برای جوانان کشور است ، افزود : چنانچه مصلحت مردم را در نظر نداشته باشیم، نوعی خودپسندی است. مردم ایران باید با عزت و سربلندی که شایسته مسلمانان است، زندگی کنند. از این رو از هر گفت و گویی که منجر به امنیت و صلح پایدار شود استقبال خواهیم کرد و در این مسیر به همدلی و همزبانی نیازمندیم.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در کشور ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که اگر همراهی و همدلی فعال شوند، می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم، اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژی را از جمله این ظرفیتها برشمرد و تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای مصرف انرژی را مدیریت کنند که ما مجبور به قطع برق یا گاز صنایع نباشیم . نهادینه کردن فرهنگ درست مصرف کردن انرژی از اهداف راهبردی دولت در مدیریت کشور است . برای ایجاد تغییر رفتار نیز ابتدا خودم پیشتاز خواهم بود و در محل کارم دستور داده‌ام که انرژی سرمایشی و گرمایشی و برق در اتاق‌هایی که بلااستفاده هستند، قطع شود. هر یک از ما باید یک گام به سمت اصلاح الگوی مصرف و کاهش آن، برداریم.

رئیس‌جمهور در ابتدای این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: برای همیشه جای رهبر عزیز انقلاب اسلامی خالی است. ایشان پشتیبان بزرگ دولت بودند و چنانچه در اموری نیاز به هماهنگی بود مسیر را تسهیل می‌کردند. ایشان به دست شقی‌ترین انسان‌ها به شهادت رسیدند از خدای بزرگ می خواهیم مرگ ما را نیز با شهادت رقم بزند.

پیش از سخنان رئیس جمهور ، دکتر محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، درباره برگزاری جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: هدف ما الگوسازی، ایجاد رقابت سالم، ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم و کیفیت‌بخشی به ارتباطات بین‌بخشی بوده است و انتخاب یک دستگاه به معنای نفی عملکرد دستگاه دیگر نیست. امیدواریم معیار سنجش و ارزیابی این جشنواره به‌عنوان ابزار حکمرانی مطلوب، تبدیل شود.