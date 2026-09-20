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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

هلاکو: اشتغال گلستان در سال ۱۴۰۴ از تعهد تعیین‌شده عبور کرد

هلاکو: اشتغال گلستان در سال ۱۴۰۴ از تعهد تعیین‌شده عبور کرد

گرگان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی در سامانه رصد استان ثبت شد که تحقق ۱۰۶ درصدی تعهد اشتغال را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان با ارائه گزارشی از روند نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زا اظهار کرد: اشتغال، حفظ پایداری فرصت‌های شغلی و صیانت از درآمد خانوارها از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور و از اولویت‌های دولت است و در شرایطی که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر تحولات و محدودیت‌های ناشی از جنگ قرار گرفته، حفظ اشتغال موجود اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در استان گلستان نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شبکه بانکی و مجموعه‌های نظارتی، اقدامات مختلفی برای حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی انجام شده و رویکرد اصلی باید بر ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از انحراف منابع متمرکز باشد.

ثبت بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی در سامانه رصد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به عملکرد استان در سامانه رصد اشتغال اظهار کرد: تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۴، ۱۹ هزار و ۷۸۳ نفر تعیین شده بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ۲۰ هزار و ۹۶۱ فرصت شغلی در سامانه ثبت شد و تحقق ۱۰۶ درصدی تعهد اشتغال را رقم زد.

هلاکو ادامه داد: البته ثبت اطلاعات در سامانه رصد به معنای پایان کار نیست و تمام اطلاعات ثبت‌شده باید مورد پایش و پالایش قرار گیرد تا میزان اشتغال واقعی مشخص شود. در نهایت، نتیجه این بررسی‌ها در فرآیند نظارت و ارزیابی ملی ملاک قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها تأکید کرد و گفت: صرف معرفی یک طرح از سوی دستگاه اجرایی به بانک به معنای پایان فرآیند نیست و متقاضی، دستگاه اجرایی و بانک عامل باید تا مرحله پرداخت تسهیلات و اجرای طرح موضوع را دنبال کنند.

بررسی میدانی ۶۹ طرح اشتغال‌زا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تشریح عملکرد کمیته نظارت استان در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال ۶ جلسه کمیته نظارت برگزار و ۹۴ مصوبه بررسی شد و در جریان نظارت‌های میدانی نیز ۶۹ طرح مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

به گفته هلاکو، بخشی از این بازدیدها با هدف بررسی میزان انطباق طرح‌ها با اهداف تعیین‌شده، میزان اشتغال ایجادشده و نحوه هزینه‌کرد منابع انجام شد و موارد دارای انحراف نیز در کمیته‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به بازدید کمیته ملی وزارت کشور از طرح‌های اشتغال استان افزود: در این فرآیند ۳۳ طرح در گلستان مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف طرح‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی استخراج شد.

هلاکو، ظرفیت بخش کشاورزی و صنایع وابسته را از نقاط قوت اقتصاد گلستان دانست و گفت: در گزارش‌های نظارتی نیز بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ایجاد زنجیره‌های ارزش و استفاده بیشتر از مواد اولیه موجود در استان تأکید شده است.

وی افزود: توسعه صنایع فرآوری میگو متناسب با رونق این صنعت نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که در طرح‌های مورد بررسی مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در گردشگری و صنایع بزرگ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان یکی از نقاط قابل بهبود در روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زا را سهم پایین طرح‌های گردشگری عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های رقابتی گلستان در حوزه گردشگری، بهره‌مندی این بخش از تسهیلات و طرح‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان قابل توجه نبوده است.

هلاکو ادامه داد: برای اصلاح این روند، موضوع افزایش سرانه اشتغال در طرح‌های گردشگری و متناسب‌سازی تسهیلات با پروژه‌های بزرگ‌تر استان از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای پول و اعتبار پیگیری شده است.

وی همچنین غفلت از سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و مادر را از دیگر موارد مطرح‌شده در ارزیابی طرح‌های اشتغال استان دانست و افزود: بخش قابل توجهی از حمایت‌ها در سال‌های گذشته به سمت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هدایت شده و در کنار آن باید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر و متناسب با ظرفیت‌های استان نیز برنامه‌ریزی شود.

گلستان در جذب منابع تبصره ۱۵ در جمع استان‌های برتر قرار گرفت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین با اشاره به عملکرد استان در جذب منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه گفت: گلستان در سال ۱۴۰۴ در جذب منابع این بخش در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفت که این موضوع حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل بوده است.

هلاکو با قدردانی از شبکه بانکی استان اظهار کرد: در فرآیند جذب اعتبارات، جلسات متعددی با بانک‌های عامل برگزار شد و مشکلات طرح‌ها و متقاضیان به صورت موردی بررسی و برای رفع موانع آنها اقدام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، میزان جذب اعتبارات در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲ درصد بود، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ بر اساس کل اعتبارات به حدود ۷۵ درصد و بر مبنای معرفی طرح‌ها به حدود ۸۲ درصد رسید.

هلاکو تأکید کرد: هدف صرفاً اختصاص اعتبار به استان نیست، بلکه باید منابع تخصیص‌یافته به طرح‌های واقعی و اشتغال‌زا برسد و در نهایت آثار آن در ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی در استان دیده شود.

بازگشت منابع طرح‌های دارای انحراف

وی با اشاره به همکاری مجموعه‌های نظارتی استان در بررسی طرح‌های اشتغال‌زا گفت: همکاری سازمان بازرسی در شناسایی و پیگیری موارد انحرافی موجب شد بخشی از منابع طرح‌هایی که در مسیر تعیین‌شده هزینه نشده بودند، به چرخه منابع بازگردد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات طرح‌ها و اشتغال ایجادشده تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و میزان اشتغال ایجادشده باید همزمان با فرآیند پرداخت دنبال شود تا منابع به اهداف تعیین‌شده برسد.

هلاکو خاطرنشان کرد: بهبود عملکرد استان در حوزه اشتغال نیازمند استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های نظارتی است و این هماهنگی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۵ را فراهم کند.

کد مطلب 6952890

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