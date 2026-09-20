به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان با ارائه گزارشی از روند نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زا اظهار کرد: اشتغال، حفظ پایداری فرصت‌های شغلی و صیانت از درآمد خانوارها از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور و از اولویت‌های دولت است و در شرایطی که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر تحولات و محدودیت‌های ناشی از جنگ قرار گرفته، حفظ اشتغال موجود اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: در استان گلستان نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شبکه بانکی و مجموعه‌های نظارتی، اقدامات مختلفی برای حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی انجام شده و رویکرد اصلی باید بر ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از انحراف منابع متمرکز باشد.

ثبت بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی در سامانه رصد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به عملکرد استان در سامانه رصد اشتغال اظهار کرد: تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۴، ۱۹ هزار و ۷۸۳ نفر تعیین شده بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ۲۰ هزار و ۹۶۱ فرصت شغلی در سامانه ثبت شد و تحقق ۱۰۶ درصدی تعهد اشتغال را رقم زد.

هلاکو ادامه داد: البته ثبت اطلاعات در سامانه رصد به معنای پایان کار نیست و تمام اطلاعات ثبت‌شده باید مورد پایش و پالایش قرار گیرد تا میزان اشتغال واقعی مشخص شود. در نهایت، نتیجه این بررسی‌ها در فرآیند نظارت و ارزیابی ملی ملاک قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها تأکید کرد و گفت: صرف معرفی یک طرح از سوی دستگاه اجرایی به بانک به معنای پایان فرآیند نیست و متقاضی، دستگاه اجرایی و بانک عامل باید تا مرحله پرداخت تسهیلات و اجرای طرح موضوع را دنبال کنند.

بررسی میدانی ۶۹ طرح اشتغال‌زا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تشریح عملکرد کمیته نظارت استان در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال ۶ جلسه کمیته نظارت برگزار و ۹۴ مصوبه بررسی شد و در جریان نظارت‌های میدانی نیز ۶۹ طرح مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

به گفته هلاکو، بخشی از این بازدیدها با هدف بررسی میزان انطباق طرح‌ها با اهداف تعیین‌شده، میزان اشتغال ایجادشده و نحوه هزینه‌کرد منابع انجام شد و موارد دارای انحراف نیز در کمیته‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به بازدید کمیته ملی وزارت کشور از طرح‌های اشتغال استان افزود: در این فرآیند ۳۳ طرح در گلستان مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف طرح‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی استخراج شد.

هلاکو، ظرفیت بخش کشاورزی و صنایع وابسته را از نقاط قوت اقتصاد گلستان دانست و گفت: در گزارش‌های نظارتی نیز بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ایجاد زنجیره‌های ارزش و استفاده بیشتر از مواد اولیه موجود در استان تأکید شده است.

وی افزود: توسعه صنایع فرآوری میگو متناسب با رونق این صنعت نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که در طرح‌های مورد بررسی مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در گردشگری و صنایع بزرگ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان یکی از نقاط قابل بهبود در روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زا را سهم پایین طرح‌های گردشگری عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های رقابتی گلستان در حوزه گردشگری، بهره‌مندی این بخش از تسهیلات و طرح‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان قابل توجه نبوده است.

هلاکو ادامه داد: برای اصلاح این روند، موضوع افزایش سرانه اشتغال در طرح‌های گردشگری و متناسب‌سازی تسهیلات با پروژه‌های بزرگ‌تر استان از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای پول و اعتبار پیگیری شده است.

وی همچنین غفلت از سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و مادر را از دیگر موارد مطرح‌شده در ارزیابی طرح‌های اشتغال استان دانست و افزود: بخش قابل توجهی از حمایت‌ها در سال‌های گذشته به سمت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هدایت شده و در کنار آن باید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر و متناسب با ظرفیت‌های استان نیز برنامه‌ریزی شود.

گلستان در جذب منابع تبصره ۱۵ در جمع استان‌های برتر قرار گرفت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین با اشاره به عملکرد استان در جذب منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه گفت: گلستان در سال ۱۴۰۴ در جذب منابع این بخش در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفت که این موضوع حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل بوده است.

هلاکو با قدردانی از شبکه بانکی استان اظهار کرد: در فرآیند جذب اعتبارات، جلسات متعددی با بانک‌های عامل برگزار شد و مشکلات طرح‌ها و متقاضیان به صورت موردی بررسی و برای رفع موانع آنها اقدام شد.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، میزان جذب اعتبارات در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲ درصد بود، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ بر اساس کل اعتبارات به حدود ۷۵ درصد و بر مبنای معرفی طرح‌ها به حدود ۸۲ درصد رسید.

هلاکو تأکید کرد: هدف صرفاً اختصاص اعتبار به استان نیست، بلکه باید منابع تخصیص‌یافته به طرح‌های واقعی و اشتغال‌زا برسد و در نهایت آثار آن در ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی در استان دیده شود.

بازگشت منابع طرح‌های دارای انحراف

وی با اشاره به همکاری مجموعه‌های نظارتی استان در بررسی طرح‌های اشتغال‌زا گفت: همکاری سازمان بازرسی در شناسایی و پیگیری موارد انحرافی موجب شد بخشی از منابع طرح‌هایی که در مسیر تعیین‌شده هزینه نشده بودند، به چرخه منابع بازگردد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات طرح‌ها و اشتغال ایجادشده تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و میزان اشتغال ایجادشده باید همزمان با فرآیند پرداخت دنبال شود تا منابع به اهداف تعیین‌شده برسد.

هلاکو خاطرنشان کرد: بهبود عملکرد استان در حوزه اشتغال نیازمند استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های نظارتی است و این هماهنگی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از منابع اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۵ را فراهم کند.